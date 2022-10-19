Evde 530 litre sahte içki ele geçirildi

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde jandarmanın eve düzenlediği baskında 532 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıdere Mahallesi'ndeki bir evde kaçak içki üretildiği bilgisine ulaştı. Ekipler, dün eve operasyon düzenledi. Jandarmanın aramasında sahte olduğu belirlenen 530 litre şarap ve 2 litre viski ile 15 kilogram anason ele geçirildi. Evde bulunan T.K. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.