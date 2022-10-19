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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

6’lı masada yeni kriz; Akşener de adaylığa soyundu

Kemal Kılıçdaroğlu ve 2 CHP'li belediye başkanı arasındaki adaylık savaşında anlaşmazlıklar sürerken 6'lı masa için yeni bir kriz daha doğdu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e en yakın isim Genel Başkanı için adaylık paylaşımında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemediğini ancak kendisi de aday olmayacağını belirten Akşener'in fikir değiştirdiğini düşündürdü.

Ekleme: 19.10.2022 - 12:08 Güncelleme: 19.10.2022 - 12:09 / Editör: Ozge Selin
6'lı Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı krizinde yeni bir perde açıldı. Daha önce aday olmayacağını belirten ancak ortağı Kılıçdaroğlu'nun da adaylığına sıcak bakmadığını ima eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener fikir değiştirdi.

SON DAKİKA | AKŞENER FİKİR DEĞİŞTİRDİ; ADAYLIK MESAJI

Bu değerlendirmeye neden olan paylaşım Akşener'in A takımından ve kendisine çok yakın olan Lütfü Türkkan'dan geldi. Türkkan İYİ Parti Genel Başkanı'nın 6'lı masanın adayı olduğuna işaret eden bir sosyal medya anketi paylaşarak ittifaka mesaj niteliğinde mesajlar verdi.

2 NUMARASI "AKŞENER'İN ADAY OLDUĞU TÜRKİYE ÇOK GÜZEL" DEDİ

Türkkan paylaşımında "Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye hayal edin. Dünya bile çok güzel, yalnız Türkiye değil..!" sözleriyle Akşener'in aday olması gerektiği mesajını verdi.

AKŞENER'İN YÜZDE 40 ÇIKTIĞI 6'LI MASA ANKETİNİ PAYLAŞTI

Lütfü Türkkan'ın paylaşımında yer alan ankette 4 isim arasında yüzde 40 ile adaylığı en çok istenen isim olarak gösterilmesi dikkat çekti.

3 İSİM ARASINDAN SEÇEMEMİŞLERDİ, 4 OLDU

Bilindiği gibi herkesin kendi PR'ını yaptığı 6'lı masada adaylık tartışmasında uzun süredir Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ismi geçmesine rağmen kaçak güreş devam ederken karar ise bir türlü alınamamıştı.

ADAYLIK KRİZİ DERİNLEŞTİRİLİYOR

Son gelişme ile daha önce Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan, diğer iki isim arasında da 'git-gel' yaşayan İYİ Parti listeye bir isim daha ekleyerek krizi derinleştirme kararı aldı.

NE OLMUŞTU?
ADAY KRİZİNİN GEÇMİŞİ; KİM KİME KARŞI?..

Kemal Kılıçdaroğlu;

Adaylığı istiyor. "Hazırım" dedi ancak masadan karşılık alamadı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı. "Belediye başkanlarının görevine devam etmesini istiyorum" dedi.

Meral Akşener;

Adaylığı bugüne kadar istemiyordu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına da karşı. Kendisine sorulduğunda "Kazanacak bir isimle girmek zorundayız" dedi. Ekrem İmamoğlu ile yakın olduğu düşünülürken daha sonra ibre Mansur Yavaş'a dönmüştü.

Ekrem İmamoğlu;

Adaylığı istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı. Çok kez kendisi ile ilglii CHP yönetiminden telkinler alsa da "Aday değilim" demedi. Kılıçdaroğlu'nun rest niteliğindeki "Benimle misiniz? Değil misiniz?" mesajı sonrası "Genel Başkanımın yanındayım" mesajı vermekle yetindi.

Mansur Yavaş;

Adaylığı istiyor. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun adaylığına karşı. Bir araya geldikleri etkinlikte tokalaşmamaları dikkat çekti. 6'lı masa dışında ırkçı Ümit Özdağ tarafından da destekleniyor. Ser verip sır vermiyor. Medya gücü oluşturmakta sıkıntı yaşadığı değerlendiriliyor.

ZAMAN DARALDI, ADAY SAYISI ARTTI

6'lı masada HDP krizi de bir yandan devam ederken 2023 seçimlerine aylar kalmasına rağmen adaylık konusunda karar vermek ve milletin karşısına çıkmak bir yana aday sayısının arttığı bu son gelişme kavganın derinleşme eğilimini gösterdi.
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