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Yavaş'ın su faturasını bahane ederek sırtını döndüğü vatandaşa AK Parti'li belediyeler sahip çıktı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde suya yüzde 50 indirim kararı alınmasının ardından vatandaşlara yapılan sosyal yardımları kesen Mansur Yavaş'a AK Parti'li belediyelerden cevap geldi. Ak Parti'li belediyeler, yardımların kendileri tarafından yapılacağını duyururken konuya ilişkin açıklamada bulunan Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, sosyal yardımların kesilmesinin asıl sebebinin Mansur Yavaş tarafından belediyeye alınan 15 bin personel olduğunu söyledi. Can, "Böyle bir yalan mazerete sarılmak da Mansur Yavaş ve ekibine yakışır. Çamlıdere Belediye Başkanı olarak Çamlıdereli hemşerilerimize Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı yardımların tamamını karşılayacağımızın sözünü veriyorum." dedi.

Yavaş'ın su faturasını bahane ederek sırtını döndüğü vatandaşa AK Parti'li belediyeler sahip çıktı!
Ekleme: 18.10.2022 - 19:44 Güncelleme: 18.10.2022 - 19:58 / Editör: Ozge Selin
Yavaş'ın su faturasını bahane ederek sırtını döndüğü vatandaşa AK Parti'li belediyeler sahip çıktı!
CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde belediye meclisinin Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren kararını veto etti. Yavaş'ın suya indirim kararını veto etmesi sonrası yüzde 50 indirim yapılması teklifi yeniden kabul edildi.

MANSUR YAVAŞ İNDİRİM KARARINI MAHKEMEYE TAŞIDI

Gelişmenin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. ABB'den yapılan açıklamada, söz konusu kararın mahkemeye taşınacağı ifade edilerek 'Kanun dışı önergeyle su ücretlerine yüzde 50 indirim yapılmıştır. Zararın ekonomik koşullar nedeniyle daha da artması durumunda personel çıkartılmak zorunda kalınacaktır.' denildi.

SOSYAL YARDIMLAR KESİLDİ

İndirim kararını mahkemeye taşıyan ve su faturalarını bahane ederek sosyal yardımları kesen Mansur Yavaş'a AK Parti'li belediyelerden cevap geldi. Yavaş'ın kestiği yardımlar için harekete geçen ilçe belediyeleri, yardımların kendileri tarafından yapılacağını açıkladı.

'YARDIMLARIN KESİLMESİNİN SEBEBİ YENİ ALINAN 15 BİN PERSONEL'

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

'Sosyal yardımların kesilmesinin asıl sebebinin Ankara Büyükşehir Belediyesine alınan 15 bin personel olduğunun Ankaralılar tarafından bilinmesini isterim. Böyle bir yalan mazerete sarılmak da Mansur Yavaş ve ekibine yakışır.

Yavaş'ın su faturasını bahane ederek sırtını döndüğü vatandaşa AK Parti'li belediyeler sahip çıktı!

'YARDIMLARIN TAMAMINI BİZ KARŞILAYACAĞIZ'

Çamlıdere Belediye Başkanı olarak Çamlıdereli hemşerilerimize Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı yardımların tamamını karşılayacağımızın sözünü veriyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu yardım listesi elimize geçer geçmez yardımlara başlayacağız'

Yavaş'ın su faturasını bahane ederek sırtını döndüğü vatandaşa AK Parti'li belediyeler sahip çıktı!


Yavaş'ın su faturasını bahane ederek sırtını döndüğü vatandaşa AK Parti'li belediyeler sahip çıktı!


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