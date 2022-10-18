Dilek tutarken türbeyi yaktılar

Kazdağları'nın 1726 metre rakımlı Sarıkız zirvesinde, efsanevi Sarıkız'ın son göründüğü yer olduğu ileri sürülen noktadaki türbenin çevresine çaputlar bağlayan ve mum yakanlar, dilek tutup, dua ediyor. Dün türbeyi ziyarete gelenler, yaktıkları mumları söndürmeden gitti. Bir süre sonra devrilen mumlar çaputları tutuşturdu. Türbeden çıkan dumanları fark eden bazı ziyaretçiler, ellerindeki su şişeleriyle alevleri söndürdü. Yöre halkı kendileri için önemli olan türbeyi temiz tutmaya ve özenli davranmaya dikkat ettiklerini belirterek, gelenek olarak yaktıkları mumları da kısa süre sonra söndürdüklerini kaydetti.Kırsal Mehmetalan Mahallesi'nde oturan Fatma Sarı, türbede daha özenli davranılması gerektiğini belirterek,dedi.Türbeyi ziyarete gelen Mehmet Sarı da tülbentlerin dışarıya bağlanmasını isteyerek, 'Mumları söndürmeden bırakıp gidiyorlar, tehlikeli ve kötü bir görüntü oluyor. Bu yapılan inanç değil, kötü manzara ortada' diye konuştu.