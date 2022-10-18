Atmaca- Samsung işbirliği ile Tizen İşletim Sistemi şimdi Sunny televizyonlarda

Tizen OS için verilen üçüncü taraf TV üreticilerine açılma kararının ardından Samsung, Türkiye'de ilk kez Atmaca Holding ile anlaştı. Atmaca Holding'in Sunny ve Axen markalarında, Samsung TV platformu ile donatılmış televizyonlar çok yakında satışa sunulacak.Kolay kullanım ve hızlı erişim sunan Tizen OS ile tüm popüler uygulamalar ve Samsung'un akıllı sanal asistanı Bixby, Tizen Smart TV modellerinde herhangi bir harici cihaza ihtiyaç duymadan çalışıyor.Dünya genelinde 200'e yakın ülkede 200 milyon tüketicinin kullandığı Tizen İşletim Sistemine sahip televizyonlar, Türkiye'nin 3. büyük elektronik üreticisi Atmaca Holding güvencesi ile artık Türkiye'deki tüm kullanıcıların hizmetine sunulacak.• Duyarlı, hızlı tepki veren ve kullanımı kolay kullanıcı dostu arayüz.• Çoğu orijinal ve 3. parti uygulamalara sahip Samsung App Store.• Bixby – Samsung'un sesli komut işlevi.• Bluetooth uzaktan kumanda ile rahat ve kolay kullanım.