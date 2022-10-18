Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 kilogram skunk maddesi ile 1 av tüfeği, 1 tabanca, 1 bıçak, 14 av tüfeği fişeği ele geçirildi.Operasyonda şüpheliler E.K, O.D. ve E.P. gözaltına alındı.