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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: O trafik cezaları iptal edilebilir

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren trafik cezası kararı geldi. Trafikte ceza kesme yetkisine sahip olan fahri müfettişlerin yazdığı ceza delilsizlik nedeniyle iptal edildi.

Ekleme: 17.10.2022 - 17:16 Güncelleme: 17.10.2022 - 17:18 / Editör: Ozge Selin
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: O trafik cezaları iptal edilebilir
Araç sahiplerini yakından ilgilendiren trafik cezası kararı geldi. Trafikte ceza kesme yetkisine sahip olan fahri müfettişlerin yazdığı ceza delilsizlik nedeniyle iptal edildi. Fahri trafik müfettişince emniyet şeridinin haksız kullanımı iddiasıyla düzenlenen ceza tutanağı, ihlale dair herhangi bir delil sunulmadığı gerekçesiyle iptal edildi. Sulh Ceza Hakimliği, emniyet şeridinin ihlal edildiğine dair fotoğraf ve video delili sunulması gerektiğine dikkat çekti.

Kuralları hiçe sayan sürücülere yönelik ceza yazma yetkisine sahip fahri müfettişler, karşılaştıkları ihlallerle ilgili sürücülere sürpriz ceza gönderebiliyor. Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği'ne bağlı bir müfettiş, 2918 Sayılı Trafik Kanunu'ndaki 'Sürücülerin trafik kazası, arıza, acil yardım, kurtarma, karla mücadele, kaza incelemesi genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini kullanmaları' maddesinin ihlali gerekçesiyle bir sürücüye idari parası düzelendi. Cezaya sürücü, avukatı aracılığıyla itiraz etti. İtirazda Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği'nce düzenlenen ceza tutanağının Kabahatler Kanunu'nun 25. ve 28/8-b maddesine aykırı tanzim edildiği öne sürüldü.

Sulh Ceza Hakimliği, yeterli delil sunulmadığı gerekçesiyle düzenlenen idari para cezasının 5326 sayılı Kanun'un 28/8-b maddesi gereğince kaldırılmasına hükmetti. Hakimlik kararında, 'Aracın ne şekilde trafik işaretlerine uymadığının belirli olmadığı, idarece eylemi destekler mahiyette herhangi bir fotoğraflama, video gibi delil sunulmadığından ceza hukukunun temel prensiplerinden olan 'şüpheden sanık yararlanır' ilkesi gereği itirazın kabulüne karar verilmiştir' denildi.
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