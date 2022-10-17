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KYK borçları için harekete geçildi: Bu hafta Meclis'te görüşülecek

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği KYK kredi borcu faizleri son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK öğrenim kredisi faizlerinin silineceğinin müjdesini vermesinin ardından çalışmalar başlamıştı. TBMM Genel Kurulu'nda, Lübnan tezkeresinin uzatılması, küçük tutarlı alacakların icra takiplerinin sonlandırılması, öğrenim ve katkı kredilerinin faizsiz geri ödenmesine dair görüşmeler yapılacak.

KYK borçları için harekete geçildi: Bu hafta Meclis'te görüşülecek
Ekleme: 17.10.2022 - 09:50 Güncelleme: 17.10.2022 - 09:51 / Editör: Ozge Selin
KYK borçları için harekete geçildi: Bu hafta Meclis'te görüşülecek
KYK borçları ile ilgili araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Üniversite eğitim süreleri boyunca öğrenim kredisi alan vatandaşlar, bir süredir KYK borcu faizleri ile ilgili gelecek güzel açıklamayı bekliyordu

Türkiye Büyük Millet Meclisi, önemli konuları ele alacağı yoğun bir haftaya giriyor.

Haftalık çalışmasına 18 Ekim Salı günü başlayacak Genel Kurul'da, Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, aynı gün, Amasra'da maden ocağındaki patlamayla ilgili Meclisi bilgilendirecek.

Genel Kurul'da daha sonra Endüstri Bölgeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

Teklifle, kurulu alanlarda 150 bin metrekare şartı 100 bin metrekareye, boş alanlarda 200 bin metrekare şartı 150 bin metrekareye düşürülerek, yüksek teknolojili, stratejik, katma değerli, ihracat potansiyeli yüksek yatırımların da özel endüstri bölgesi imkanlarından faydalanması amaçlanıyor.

Endüstri bölgelerinde yer alacak yatırımcılar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca onaylanan ruhsat, onay ve izinlere ilişkin harçlardan muaf olacak.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen yönetici şirket görevlilerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca, 50 bin liradan 200 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu, pazartesi günü toplanarak, sicil affı, küçük tutarlı alacakların icra takiplerinin sonlandırılması, öğrenim ve katkı kredilerinin faizsiz geri ödenmesi, çalışanlara elektrik ve doğal gaz desteği ile nakit ödenen yemek bedeli için vergi muafiyeti, varlık yönetim şirketlerince takip edilen alacakların Hazinece ödenmesi, COVID-19 salgınının önlenmesi amacıyla alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle verilen idari para cezalarının kaldırılmasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerini sürdürecek.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu, perşembe günü toplanacak. Komisyonda, Silivri Ceza İnfaz Kurumları ile Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumları inceleme raporları ele alınacak.

TBMM'de, siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da yapılacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba saat 11.45'te AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacak.

Erdoğan, toplantıda, AK Parti'ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye rozet takacak.

Öte yandan, 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
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