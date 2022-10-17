  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,09 - 18,13
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İSBİKE istasyonları çöp kutusuna döndü!

İBB'nin kuruluşu İSPARK'ın ulaşımın alternatifi olarak hayata geçirdiği İSBİKE projesi resmen çöküyor. Son olarak Gaziosmanpaşa'da çekilen görüntülerde hiçbir bisikletin olmadığı İSBİKE istasyonlarının çöp kutusuna döndüğü görüldü.

İSBİKE istasyonları çöp kutusuna döndü!
Ekleme: 17.10.2022 - 10:33 Güncelleme: 17.10.2022 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
İSBİKE istasyonları çöp kutusuna döndü!
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir hizmeti daha çürümeye yüz tuttu.

Sağlıklı nesillerin yetişmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi ve toplu ulaşımdaki yükün hafifletilmesi amacıyla, İBB tarafından 2012 yılında hayata geçirilen İSBİKE projesi yok olmaya başladı.

Mobil uygulamayla kullanılan, vatandaşlara ulaşım açısından zaman kazandıran ve hayatı kolaylaştıran bisikletler, son dönemde İSBİKE istasyonlarında birer birer azaldı. İSBİKE istasyonlarındaki bisiklet azlığının dışında, istasyonlarının içler acısı hali İstanbulluları olumsuz etkiledi.

İSBİKE İSTASYONU ÇÖP KUTUSUNA DÖNÜŞTÜ

Son olarak Gaziosmanpaşa Hürriyet mahallesinde çekilen görüntülerde İSBİKE istasyonlarının içecek kutularının ve sigara izmaritlerinin atıldığı çöplüğe dönüştüğü görüldü. Önce bisikletlerin yok olduğu, sonrasında adeta çöp kutusuna dönen İSBİKE istasyonları vatandaşların da tepkisini çekti.

İSTANBULLULAR İÇİN ÖNEMLİ BİR HİZMET İŞLEVSİZ HALE GETİRİLDİ

AK Parti döneminde başlatılan İSBİKE projesi, CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'de, milyonlarca lira kamu zararına neden oldu ve İstanbullular için önemli bir hizmet işlevsiz hale getirildi.

İSBİKE istasyonları çöp kutusuna döndü!


AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın kaçak yapı girişimini deşifre etti
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: En kapsamlı müdahaleyi yapacağız
Başkan Erdoğan Miçotakis'i fırçaladı! NYT kapalı kapılar ardındaki tartışmayı yazdı! Salon buz kesti...
Maden şehitlerinin çocuklarının eğitim masrafları karşılanacak
Fuat Oktay açıkladı: Karadeniz gazı 2023'te evlerde...
Zelenskiy: 'Düşman kentlerimize saldırabilir ama bizi parçalayamayacak'
BioNTech: 2030'dan önce aşıyla kanser tedavisi mümkün
Bakan Dönmez'den Bartın açıklaması
Dilara’dan acı haber geldi! Hollanda 'Fişini çekeceğiz' diyerek ölüme terk etmişti
İSBİKE istasyonları çöp kutusuna döndü!
KYK borçları için harekete geçildi: Bu hafta Meclis'te görüşülecek
Pervin Buldan: Şimdi bizi yok sayanlar kapımızı çalacak
Enerji krizi Almanya'daki sağlık sistemini de vurdu! Alman Sağlık Bakanı 'Hastaneler kapanabilir' uyarısında bulundu
Gizli tanıktan bomba ifadeler! İşte PKK'nın kuryeleri
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de iki ayrı patlama
Fahrettin Altun'dan 'yalan makinası' Yunan bakana yanıt: Devlet ciddiyetine davet ediyoruz
Bakan Bilgin, patlamanın yaşandığı maden ocağında incelemelerde bulundu!
Madencilerin Bartın'daki patlama öncesi çekilen son fotoğrafları ortaya çıktı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Maden ocağındaki patlama ile ilgili en ufak hata kusur varsa ortaya çıkacak!
Maden faciasında kahreden fedakarlık: Altı arkadaşını kurtardı diğerleri için geri dönerken hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan tarihi karar! Türkiye'nin utancı müzeye dönüşüyor

Başkan Erdoğan'dan tarihi karar! Türkiye'nin utancı müzeye dönüşüyor

Meteorolojiden İstanbul ve 65 ile yağış uyarısı

Meteorolojiden İstanbul ve 65 ile yağış uyarısı

Evleri istila etmeye başladılar: Köylüler kabusu yaşıyor

Evleri istila etmeye başladılar: Köylüler kabusu yaşıyor

Beş kişinin öldüğü öğrenci servisi kazasında dehşete düşüren detaylar: Sürücünün kanında uyuşturucu çıktı

Beş kişinin öldüğü öğrenci servisi kazasında dehşete düşüren detaylar: Sürücünün kanında uyuşturucu çıktı

Koronavirüse yakalanmayanların sırrı ne?

Koronavirüse yakalanmayanların sırrı ne?

WhatsApp'a gönderilen mesajları düzeltme özelliği geliyor

WhatsApp'a gönderilen mesajları düzeltme özelliği geliyor