İSBİKE istasyonları çöp kutusuna döndü!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir hizmeti daha çürümeye yüz tuttu.Sağlıklı nesillerin yetişmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi ve toplu ulaşımdaki yükün hafifletilmesi amacıyla, İBB tarafından 2012 yılında hayata geçirilen İSBİKE projesi yok olmaya başladı.Mobil uygulamayla kullanılan, vatandaşlara ulaşım açısından zaman kazandıran ve hayatı kolaylaştıran bisikletler, son dönemde İSBİKE istasyonlarında birer birer azaldı. İSBİKE istasyonlarındaki bisiklet azlığının dışında, istasyonlarının içler acısı hali İstanbulluları olumsuz etkiledi.Son olarak Gaziosmanpaşa Hürriyet mahallesinde çekilen görüntülerde İSBİKE istasyonlarının içecek kutularının ve sigara izmaritlerinin atıldığı çöplüğe dönüştüğü görüldü. Önce bisikletlerin yok olduğu, sonrasında adeta çöp kutusuna dönen İSBİKE istasyonları vatandaşların da tepkisini çekti.AK Parti döneminde başlatılan İSBİKE projesi, CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB'de, milyonlarca lira kamu zararına neden oldu ve İstanbullular için önemli bir hizmet işlevsiz hale getirildi.