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Borsa İstanbul'da tarihi zirve!

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 3.762 puanı görerek yeni tarihi zirvesini test etti.

Ekleme: 17.10.2022 - 12:12 Güncelleme: 17.10.2022 - 12:24 / Editör: Ozge Selin
Borsa İstanbul'da tarihi zirve!Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi küresel piyasalardan pozitif ayrışıyor. BIST 100 endeksi yatay açılışın ardından gelen alımlarla yükseliş eğilimini güçlendirdi ve 3.777 puanı görerek yeni tarihi zirvesini test etti.

CUMA GÜNÜ TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK KAPANIŞI GELDİ

BIST 100 endeksi, cuma günü yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından yüzde 2,07 değer kazanarak 3.626,96 puan ile tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Endeksin geçen haftaki kazancı ise yüzde 1,66 oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA RESESYON KAYGISI

Analistler, enflasyon beklentilerindeki yükseliş ve resesyon kaygılarıyla küresel piyasalardaki dalgalı seyrin sürdüğünü ifade etti.

Merkez bankaları yetkililerinin açıklamaları ve jeopolitik gerilimlere ilişkin haber akışının yakından izleneceğini aktaran analistler, bu hafta ABD'de yoğunlaşan ve yurt içinde başlayacak şirket finansal sonuçlarının da hisse ve sektör bazlı hareketliliği artırabileceğini söyledi.

YURT İÇİNDE HAFTANIN EN ÖNEMLİ GÜNDEMİ MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI OLACAK

Analistler, haftanın veri gündeminde ise yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi, Avro Bölgesi ve İngiltere'de enflasyon, Çin'de büyümenin öne çıktığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık toplantısına ilişkin 75 baz puanlık faiz artırımı beklentilerinin güçlenip güçlenmeyeceğinin de fiyatlamalar açısından önemli olacağını vurguladı.
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