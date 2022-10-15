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Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat!

Yurdun büyük bir çoğunluğunu yağışlı havanın etkisi altına giriyor. İstanbul sağanak yağmurlu, kuvvetli rüzgarın poyrazın etkisiyle hissedilen sıcaklık 15-16 derecelerde. İşte yurt geneli hava durumu ve uyarılar...

Ekleme: 15.10.2022 - 21:40 Güncelleme: 15.10.2022 - 21:43 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat!
Hafta sonu ülke genelinde yağış var. Muğla'nın ilçeleri ve Antalya'da sağanaklar kuuvetli olacak. İstanbul sağanak yağmurlu, kuvvetli poyrazın etkisiyle hissedilen sıcaklık 15-16 derecelere düşüyor. Yağışlar, yarın sabah saatlerine kadar devam edecek.

Ankara, İzmir ve Bursa'da da yağmurlu. Poyraz, yarın İzmir'de çok kuvvetlenecek.

Antalya'da bu gece ve yarın sabah arasında yağmur şiddetli.

İstanbul 19, Ankara 20, İzmir 24, Bursa 22, Antalya 25 derece.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de (MGM) kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.

Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Muğla kıyıları, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ile Antalya, Sivas, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın Marmara ve Batı Karadeniz'in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de (MGM) kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.

Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Muğla kıyıları, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ile Antalya, Sivas, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın Marmara ve Batı Karadeniz'in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün(Cumartesi) öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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