Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat!

Hafta sonu ülke genelinde yağış var. Muğla'nın ilçeleri ve Antalya'da sağanaklar kuuvetli olacak. İstanbul sağanak yağmurlu, kuvvetli poyrazın etkisiyle hissedilen sıcaklık 15-16 derecelere düşüyor. Yağışlar, yarın sabah saatlerine kadar devam edecek.Meteoroloji Genel Müdürlüğü de (MGM) kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Muğla kıyıları, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ile Antalya, Sivas, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Rüzgarın Marmara ve Batı Karadeniz'in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü de (MGM) kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Muğla kıyıları, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi ile Antalya, Sivas, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.Rüzgarın Marmara ve Batı Karadeniz'in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün(Cumartesi) öğle saatlerinden sonra il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı çok bulutlu bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlıParçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.