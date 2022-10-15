Başkan Erdoğan maden ocağı patlaması yaşanan Bartın'da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan maden faciasının yaşandığı Bartın'a geldi. Son açıklanan rakamlara göre 40 madencinin hayatını kaybettiği facianın ardından Başkan Erdoğan hem yaralı madencilerle hem de hayatını kaybeden madencilerin aileleriyle görüşecek.Başkan Erdoğan facianın yaşandığı Bartın'da açıklamalarda bulunacak.Başkan Erdoğan, dün meydana gelen patlama sonucu 40 işçinin hayatını kaybettiği Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında incelemelerde bulunuyor.Başkan Erdoğan bölgede yetkililerden bilgi aldı.BAŞKAN ERDOĞAN YARALI MADENCİLERİ ZİYARET ETTİBaşkan Recep Tayyip Erdoğan patlamadan yaralı kurtulan madencileri ziyaret etti.Başkan Erdoğan, yapılan çalışmalar ve maden sahasındaki son duruma ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den bilgi aldı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Mobil Afet Koordinasyon Merkezi'ne geçen Erdoğan, burada düzenlenen koordinasyon toplantısına başkanlık etti.Başkan Erdoğan'a incelemeleri sırasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uluştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.