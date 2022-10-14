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İstanbul'da taksici 2 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Taksim'de denetim yapan polislerin 'dur' ihtarına uymayan taksi şoförünün aracında 2 kilogram 200 gram uyuşturucu madde bulundu.

Ekleme: 14.10.2022 - 10:17 Güncelleme: 14.10.2022 - 10:20 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da taksici 2 kilo uyuşturucuyla yakalandıHer gün yeni bir olayla gündeme gelen sarılar bu sefer zehir tacirciliği yaparken yakalandı.

İstanbul'da Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, geçtiğimiz çarşamba günü akşam saatlerinde Dolapdere'de bölgesinde denetim yaparken akılalmaz bir olayla karşılaştı. Uygulama sırasında ticari taksi sürücüsü, Irmak Caddesi'ndeki noktaya yaklaştığı esnada polisin 'dur' ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçtı.

İzini kaybettirmek için kaçtı

Bunun üzerine Beyoğlu polisi, ticari taksiyi kovalamaya başladı. Tarlabaşı semtinin ara sokaklarına girerek izini kaybettirmeye çalışan ticari taksi sürücüsünün peşini bırakmayan polis ekipleri,Tarlabaşı Bulvarı üzerinde trafik durduğu esnada araçlarından indi.

İstanbul'da taksici 2 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Araçta arama yapıldı

Beyoğlu Asayiş polisinden nefes kesen operasyon Taksinin kapısını açarak binen ve sürücüsünü etkisiz hale getiren Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ardından arama yapmaya başladı.

2 kilogram 200 gram uyuşturucu bulundu

Aracı didik didik arayan polis ekipleri, bagajında yaptığı aramada şeffaf poşetlere doldurulmuş 2 kilogram 200 gram 'marihuana' diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 500 lira ile 50 dolara ise el konuldu.

İstanbul'da taksici 2 kilo uyuşturucuyla yakalandı

Taksi şoförü tutuklandı

Aramaların ardından uyuşturuculara el konulurken, gözaltına alınan Cesur P., ise adli işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü. Araç ise çekici yardımıyla emniyete otoparkına götürüldü.

İHA'nın haberine göre, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Cesur P., çıkartıldığı mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da taksici 2 kilo uyuşturucuyla yakalandı
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