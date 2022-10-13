Samsun'da 10 kilo esrar ele geçirildi: 8 gözaltı

Çarşamba Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nce yürütülen operasyonda, bir evde yetiştirilen 9 kilo 975 gram uyuşturucuya el konurken, 8 kişi de gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.Çarşamba Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen operasyonda, uyuşturucu imalathanesine çevrilen ev incelendi.Uyuşturucu madde yetiştirerek ticaretini yaptığı bilgileri bulunan şahısların ikametlerinde detaylı arama yapıldı.Yapılan aramaalrsa 9 kilo 975 gram esrar ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.Olayla ilgili 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.