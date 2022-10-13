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İstinat duvarı apartmanın üzerine devrildi, bina boşaltıldı

Zonguldak'ta bir apartmanın arkasındaki istinat duvarının devrilmesiyle 5 katlı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekleme: 13.10.2022 - 17:25 Güncelleme: 13.10.2022 - 17:25 / Editör: Ozge Selin
İstinat duvarı apartmanın üzerine devrildi, bina boşaltıldı
Olay, öğle saatlerinde, Alaplı ilçesi Tepeköy Mahallesi Florya Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, istinat duvarının bir kısmı belediye ekiplerinin altyapı çalışması sırasında binanın üzerine devrildi.

İstinat duvarının devrildiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Ekiplerin incelemesi sonrası çökme tehlikesine karşı 10 dairenin bulunduğu 5 katlı apartman tedbir amaçlı boşaltıldı. AFAD ekipleri ise hasar tespit çalışması yaptı.

GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İstinat duvarı apartmanın üzerine devrildi, bina boşaltıldı
Apartmanın çevresinde olası tehlikeye karşı polis ve zabıta ekipleri güvenlik önlemi aldı. Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz ve Belediye Başkanı Nuri Tekin, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Binada fazla hasarın oluşmadığı görüldü, ekiplerin çalışması ise devam etti.
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