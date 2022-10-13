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HDP'li Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesi için süreç başladı

PKK'lı terörist ile fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel’in milletvekilliğinin düşürülmesi için süreç başlatıldı. Güzel, geçtiğimiz günlerde de tutuklanmıştı

Ekleme: 13.10.2022 - 17:39 Güncelleme: 13.10.2022 - 17:39 / Editör: Ozge Selin
Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın cep telefonunda, HDP Milletvekili Semra Güzel ile fotoğraflarının bulunması üzerine Güzel hakkında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Başsavcılığın talebi üzerine Güzel'in dokunulmazlığı TBMM tarafından kaldırıldı.

İfadesi alınmak üzere çıkarılan davetiyeye cevap vermeyen ve adresinde bulunamayan Güzel hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kaçarken yakalandı
Semra Güzel, 2 Eylül'de, başkası adına düzenlenen sahte kimlikle İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalandı.

Semra Güzel hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca iddianame hazırlandı.

15 yıla kadar hapsi istendi
İddianamede, Semra Güzel'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Dokunulmazlığının düşürülmesi dosyası Karma Komisyon’a gönderildi
Semra Güzel'in milletvekilliğinin devamsızlık gerekçesiyle düşürülmesi için hazırlanan dosya Karma Komisyon’a gönderildi.

Meclis Başkanlık Divanı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un başkanlığında yaptığı yeni yasama yılının ilk toplantısında, milletvekillerinin devamsızlık dosyaları ve mazeret dilekçelerini görüştü.Yapılan inceleme sonucunda, milletvekillerinin mazeretleri kabul edilirken, sadece Güzel’in mazeret dilekçesi sunmadığı tespit edildi.

TBMM içtüzüğüne göre bir milletvekili Meclis çalışmalarına özürsüz veya izinsiz olarak bir ay içinde toplam beş birleşim günü katılmazsa devamsızlığı Karma Komisyona gönderiliyor. Meclis’in 27. Dönem 5. Yasama yılı sonunda Meclis Genel Kurulu’nda iki hafta yoklama alındı. Beş oturuma özürsüz ve izinsiz katılmadığı tespit edilen milletvekillerine devamsızlıkları ile ilgili bildirimde bulunuldu. Başkanlık Divanı, içtüzük hükümleri gereği Güzel’in devamsızlık raporunu, karma komisyona gönderdi.

Kararın hızlı bir şekilde alınması bekleniyor
Komisyon bu devamsızlık nedeniyle Güzel’in milletvekilliğinin düşmesi yönünde karar verirse, dosya Genel Kurul’un oyuna sunulacak. Karma Komisyonun önümüzdeki günlerde konuyu hızla karar bağlaması bekleniyor.
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