Başakşehir'de bir okul atölyesinde yangın: Öğrenciler tahliye edildi!

Başakşehir'de bir okulun atölye kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekibi sevk edilirken öğrenciler tahliye edildi.

Başakşehir'deki Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Lise öğrencileri okuldan tahliye edildi.Yangını itfaiye müdahale ederek, söndürülürken, kıs süreli panik yaşandı.