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Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü!

NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında diplomatik temaslarını sürdüren Bakan Akar, Yunan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

Ekleme: 13.10.2022 - 21:23 Güncelleme: 13.10.2022 - 21:37 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü!

AKAR'DAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Toplantının ikinci günü gerçekleştirilen Nükleer Planlama Grubu toplantısına katılan Bakan Akar daha sonra ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile görüştü . Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüşmesinin ardından ise Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ile bir araya geldi.

Daha sonra Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile de bir görüşme gerçekleştiren Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında çekilen 'aile fotoğrafı' öncesinde ise İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile ayaküstü görüştü.

Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü!

Görüşmelerde Akar tarafından, Türkiye'nin NATO'nun 70 yıllık üyesi ve ikinci büyük ordusu olarak Avrupa-Atlantik güvenliğine büyük katkı sağladığı, Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının Avrupa-Atlantik güvenliğini de zayıflattığı belirtildi.

Bunların yanı sıra Akar, PKK/YPG başta olmak üzere her türlü terör örgütü ile mücadelede dayanışma beklentisini dile getirdi.

Ukrayna'ya yönelik destek ile Türkiye'nin ateşkesin sağlanması, gerginliğin azaltılmasına yönelik çalışmalarını aktaran Akar, diplomasinin önemini vurguladı.

Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü!

Akar ayrıca Türkiye'nin diplomatik çabalarının sonuçlarının tahıl anlaşması ve esir değişimi ile alındığını da belirtti.

Görüştüğü bakanların da Türkiye'ye, tahıl koridoru ile küresel gıda krizinin çözümü ve esir değişiminde oynadığı etkin rol dolayısıyla teşekkür ettiği öğrenildi.

Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı ile görüştü!

Görüşmelerde diğer ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayinde iş birliğinin de ele alındığı bildirildi.

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