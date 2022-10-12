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Uganda’daki Ebola salgınında can kaybı 39’a yükseldi!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, Uganda’daki Ebola salgınında can kaybının 39’a yükseldiği ifade edilerek, 54 doğrulanmış ve 20 muhtemel vakanın olduğu belirtildi.

Uganda’daki Ebola salgınında can kaybı 39’a yükseldi!
Ekleme: 12.10.2022 - 20:14 Güncelleme: 12.10.2022 - 20:24 / Editör: Ozge Selin
Uganda’daki Ebola salgınında can kaybı 39’a yükseldi!
Uganda'da 20 Eylül'de ilan edilen Ebola salgınında can kaybı artıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, Uganda'daki Ebola salgınında can kaybının 39'a yükseldiği ifade ederek, 54 doğrulanmış ve 20 muhtemel vakanın olduğu belirtildi. Ghebreyesus, “Şu anda 660'tan fazla kişi aktif takip altında. Şimdi birincil odak noktamız, komşu bölgelere ve komşu ülkelere yayılmasını durdurmak için Uganda Hükümetini bu salgını hızla kontrol altına alabilmesi için desteklemektir” dedi.

Uganda'da Ebola salgını başkente sıçradı

Başkent Kampala'da 7 Ekim'de hayatını kaybeden 1 kişide Ebola virüsü tespit edilirken, Ebola kaynaklı ilk ölüm kayıtlara geçti.
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