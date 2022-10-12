Sınır ötesinde öldürülen terörist sayısı 9'a yükseldi
TSK ile MİT'in koordineli düzenlediği operasyonda Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2, Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 4, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz' ifadeleri kullanıldı.