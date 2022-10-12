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İstanbul'un 7 ilçesinde 7 saat su kesintisi!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte İstanbul'un 7 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelere 7 saat boyunca su verilemeyecek.

Ekleme: 12.10.2022 - 13:37 Güncelleme: 12.10.2022 - 13:47 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'un 7 ilçesinde 7 saat su kesintisi!
Üsküdar'da yaşanacak su kesintisinin saat 10.53'de başlayacağı ve 13.00'da bitmesi öngörülüyor. Valide-i Atik ve Muratreis Mahallesine su verilemeyecek.an 12 Ekim arıza-kesinti listesiyle birlikte, İstanbul'un birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İstanbul'un hangi ilçelerinde suların kesildiği ve suların saat kaçta geleceği merak ediliyor. İşte 12 Ekim İSKİ su kesintisi listesi...


Arnavutköy'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.52'de başlayacağı ve 18.00'da bitmesi öngörülüyor. Taşoluk, Mustafa Kemal Paşa, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesine su verilemeyecek. 

İstanbul'un 7 ilçesinde 7 saat su kesintisi!

Ataşehir'de yaşanacak su kesintisinin saat 10.45'de başlayacağı ve 16.00'da bitmesi öngörülüyor. Atatürk Mahallesine su verilemeyeceK.


İstanbul'un 7 ilçesinde 7 saat su kesintisi!

Büyükçekmece'de yaşanacak su kesintisinin saat 08.06'da başlayacağı ve 12.00'da bitmesi öngörülüyor. Alkent 2000 Mahallesine su verilemeyeceK.


İstanbul'un 7 ilçesinde 7 saat su kesintisi!

Beyoğlu'nda yaşanacak su kesintisinin saat 11.06'da başlayacağı ve 13.00'da bitmesi öngörülüyor. Kadımehmet Efendi ve Kulaksız Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 7 ilçesinde 7 saat su kesintisi!

Eyüpsultan'da yaşanacak su kesintisinin saat 07.46'da başlayacağı ve 12.00'da bitmesi öngörülüyor. Çırçır Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 7 ilçesinde 7 saat su kesintisi!

Fatih'de yaşanacak su kesintisinin saat 11.34'de başlayacağı ve 13.30'da bitmesi öngörülüyor. Katip Kasım Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 7 ilçesinde 7 saat su kesintisi!

Üsküdar'da yaşanacak su kesintisinin saat 10.53'de başlayacağı ve 13.00'da bitmesi öngörülüyor. Valide-i Atik ve Muratreis Mahallesine su verilemeyecek.

İstanbul'un 7 ilçesinde 7 saat su kesintisi!





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İstanbul'un 7 ilçesinde 7 saat su kesintisi!

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