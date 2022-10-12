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Diyarbakır'da 'Sondaj' operasyonu: 70 ton varil petrol ele geçirildi

Diyarbakır Asayiş Şube Ekipleri, boru hatlarından ham petrol çalan silahlı suç örgütünü 2 aylık takip neticesinde çökertti. Düzenlenen operasyon neticesinde 16 örgüt üyesi göz altına alındı. Sondaj operasyonu kapsamında örgütün depoladığı yaklaşık 70 ton varil petrol ele geçirildi.

Ekleme: 12.10.2022 - 11:29 Güncelleme: 12.10.2022 - 11:31 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da 'Sondaj' operasyonu: 70 ton varil petrol ele geçirildiDiyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, petrol boru hatlarından petrol çalan şebekeyi çökertti.

Varilleri ham petrol ile doldurarak gizli depolara nakil ettikleri dikkati çekmemek için ağaçlık alanda oluşturdukları depolama alanı bulundu. Olayla ilgili 16 şüpheli şafak operasyonuyla yakalandı. Operasyonda ev aramalarında şahıslara ait çok sayıda silah ele geçirildi.

İKİ AY TAKİP EDİLDİLER
Organize bir şekilde özel bir şirkete ait boru hatlarından ham petrol çalan silahlı suç örgütü, 2 aylık takip neticesinde deşifre edildi.

Varilleri ham petrol ile doldurarak gizli depolara naklettiler. Dikkat çekmemek için ağaçlık alanda depolama alanı kurdular.

MÜHENDİSLER FARK ETTİ
Diyarbakır'daki petrol kuyularından çıkarılan petrol özel bir şirkete boru hatları vasıtasıyla tesiste toplanıyordu. Arıtma tesisindeki mühendisler basınçtaki değişikliği fark edince ortaya çıktı.


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