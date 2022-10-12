Araç sahipleri perşembe gününe dikkat: Motorine indirim geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Brent petrol ve uluslararası piyasalarda motorin ton fiyatı düşüş gösterdi.Yaşanan bu gelişme motorinde indirimi gündeme getirdi. Motorin grubunda 13 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,13 TL indirim bekleniyor. Motorinin litre fiyatı 11 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1.38 TL zamla 28.53 TL'ye çıkmıştı. Benzin fiyatları ise litre başına 20.6 TL'de kaldı.Sektör kaynakları brent petrolün varilinin 95 dolara kadar düştüğünü, motorinin tonunda da yüzde 5'lik bir düşüş olduğunu belirterek, ' Dolar kuru artmazsa ve petrolde ve ürün fiyatında düşüş bir miktar daha devam ederse önümüzdeki günlerde indirim gündeme gelebilir' dedi.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 28,50 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 20,60 satılıyor.Beklenen indirimin gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatının 26 lira 37 kuruşa düşmesi bekleniyor.