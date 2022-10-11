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Türkiye’ye F-16 satışında flaş gelişme!

ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan, Türkiye’ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de çıkarıldı.

Türkiye’ye F-16 satışında flaş gelişme!
Ekleme: 11.10.2022 - 21:36 Güncelleme: 11.10.2022 - 22:30 / Editör: Ozge Selin
Türkiye’ye F-16 satışında flaş gelişme!
Son dakika haberleri... ABD Senatosu, 2023 savunma bütçesini içeren NDAA tasarısına son halini vermek amacıyla toplandı.

Tasarıya eklenmek üzere sunulan 900'e yakın eklemeler görüşülmeye devam ediliyor.

ABD'DEN F-16 ADIMI: SATIŞ ŞARTI KALDIRILDI

Kongre kaynaklarından edinilen bilgilere göre, New Jersey Senatörü Demokrat Menendez ile Maryland Senatörü van Hollen'ın sunduğu ve Türkiye'nin ABD'den F-16 alımını koşullara bağlayan iki ekleme de tasarıdan çıkarıldı.

Türkiye’ye F-16 satışında flaş gelişme!

Senato NDAA tasarısını tamamladıktan sonra Temsilciler Meclisinin versiyonu ile ortak bir metin haline getirilerek onay için ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gönderilecek.

Türkiye'nin F-16 alımını koşullara bağlayan benzer bir ekleme NDAA tasarısının Temsilciler Meclisine eklenmişti ancak ortak metinde bu eklemelerin de çıkarılması bekleniyor.

Senato'daki bu değişimde, Türkiye'nin Washington'da yürüttüğü diplomatik çabaların etkili olduğu belirtiliyor.
Türkiye’ye F-16 satışında flaş gelişme!
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