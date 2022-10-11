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İsrail'in kınamasına Rusya'dan sert tepki

Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçiliği, İsrail Başbakanı Yair Lapid'in Ukrayna'daki son Rus saldırılarını kınamasına, "İsrail, Ukrayna'nın Donbas bölgesine düzenlediği terör saldırıları karşısında 8 yıl sessizliğini korudu." ifadeleriyle karşılık verdi

Ekleme: 11.10.2022 - 10:03 Güncelleme: 11.10.2022 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
İsrail'in kınamasına Rusya'dan sert tepki
Büyükelçiliğin Twitter hesabından, "İsrailli yetkililer tarafından Rusya'nın sivillere yönelik saldırıları hakkında kınama ifadeleri duyduk." şeklinde paylaşım yapıldı.

Rusya ordusunun, Ukrayna enerji ve iletişimine ait altyapıya hassas füze saldırısı düzenlendiği kaydedilen paylaşımda, "İsrail'in, Ukrayna tarafından Donbas bölgesi vatandaşlarına yönelik düzenlenen terör saldırılarına karşı maalesef 8 yıl boyunca sessiz kalmayı tercih ettiğini ve Harkov'da bir mülteci konvoyuna yapılan son saldırılara göz yumduğunu belirtmekte fayda var." ifadeleri yer aldı.

Rusya Büyükelçiliği, paylaşımında İsrail yönetimini, "Harkov ve diğer kentlerde Neo Naziler tarafından sivillerin vahşice katledilmesi, Rus gazeteci Darya Dugina suikastı, Kırım'daki Kerç Köprüsü'ne yönelik 8 Ekim'de düzenlenen terör saldırısı ve diğer olaylar karşısında sessiz kalmakla" suçladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın dün sabah Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 84 seyir füzesi ile 24 insansız hava aracı (İHA) kullandığını duyurmuştu.

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