  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,02 - 18,05
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dünyaca ünlü şarkıcı Stacey Kent AKM'ye hayran kaldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında, ABD'li caz şarkıcısı Stacey Kent, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) müzikseverlerle buluştu. Kent, konserde yaptığı konuşmada, AKM'yi gezdiğini, beğendiğini ve sosyal medya hesabından paylaşım yaptığını belirtti.

Ekleme: 11.10.2022 - 16:07 Güncelleme: 11.10.2022 - 16:14 / Editör: Ozge Selin
Dünyaca ünlü şarkıcı Stacey Kent AKM'ye hayran kaldıSon Dönemin en parlak caz yeteneklerinden biri olarak gösterilen ABD'li sanatçı Stacey Kent, konserde yaptığı konuşmada, konser öncesi AKM'yi gezdiğini, beğendğini ve sosyal medya hesabından paylaşım yaptığını belirtti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Stacey Kent AKM'ye hayran kaldı

'TÜRKİYE'DE OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ!

Kent, ayrıca ''Türkiye'ye tekrar geldiğimiz için nasıl onur duyuyoruz bilemezsiniz, burası çok özel bir yer bizim için. Pek yakında büyük turne sonrası geri döneceğiz.'' ifadelerini kullandı. Konserde sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, 2001 ve 2002 yıllarında İngiliz Caz Ödülleri ve BBC Caz Ödülleri'nde en iyi vokalist seçildi. Kent, 2006'da ''The Lyric'' isimli albümü ile BBC Caz Ödülleri'nde ''Yılın Albümü'' ödülünü aldı. 2009'da Grammy'ye aday gösterilen sanatçı, tamamı Fransızca şarkılardan oluşan ''Raconte-Moi'' albümünü ise 2010'da dinleyicilerle buluşturdu. Müzik kariyeri boyunca sekiz stüdyo albümü yayınlayan Stacey Kent, ilk konser kaydını ''Dreamer in Concert'' adıyla yayınladı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Stacey Kent AKM'ye hayran kaldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi suya yüzde 50 indirim kararını mahkemeye taşıyor
NATO'dan flaş Ukrayna açıklaması: Desteğimizi artıracağız
Türkiye ve Libya'nın tarihi anlaşması Atina'da endişe yarattı! Şikayet turuna çıktılar...
Metin Akpınar, AK Parti seçmenini cahil diyerek aşağıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
FETÖ lideri Gülen'in sığınağına girdiler: Özür dileyip odadan ayrıldı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş açıklama!
Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Ekim Kasım Aralık bu enflasyon rakamlarını göreceğiz
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya açıklaması: İlkeli bir davranış sergiledik
Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldı
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi: Baştan aşağı sahtekarlık
CHP’li Murat Karayalçın'dan HDP itirafı: Altılı masadan ayrı olarak görüşüyoruz
Bakan Soylu'dan Kadıköy'deki patlamaya ilişkin açıklama
Kadıköy'de başörtülü bir kadın kafeden kovuldu!
Kılıçdaroğlu için geri sayım; Samimiyet testine günler kaldı
Kendilerini yere atıp paylaşım yaptılar! HDP'li vekillerden 'darp tiyatrosu'
CHP’li İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'dan akraba kıyağı
Merkel’den Türkiye’ye övgü dolu sözler: Mülteci krizinde Almanya’dan daha büyük bir yükü üstlendiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Arsa ve iş yeri projesinde il il rakamlar belli oldu!
Mansur Yavaş veto etmişti! Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden ikinci kez suya indirim kararı
O iller için sağanak yağmur uyarısı: Meteoroloji saat verdi

O iller için sağanak yağmur uyarısı: Meteoroloji saat verdi

Bakanlık açıkladı: İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyasında merak edilenler

Bakanlık açıkladı: İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyasında merak edilenler

iPhone SE 4 hakkında yeni bilgiler geldi

iPhone SE 4 hakkında yeni bilgiler geldi

Mutfak döşemelerinin altından çıktı: Bir anda milyoner oldular

Mutfak döşemelerinin altından çıktı: Bir anda milyoner oldular

'Gizemli mezar' ilçeyi ikiye böldü

'Gizemli mezar' ilçeyi ikiye böldü

Arsa ve iş yeri için başvurular bugün başlıyor! İşte şartlar...

Arsa ve iş yeri için başvurular bugün başlıyor! İşte şartlar...