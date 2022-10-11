  • USD: 18,56 - 18,59
  • EURO: 18,00 - 18,04
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP’li İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'dan akraba kıyağı

Daha önce kiraz bahçesine kaçak villa yaptığı ortaya çıkan CHP’li İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, şimdi de kayınbiraderi Kemal Orhan’ı belediyede işe aldı

CHP’li İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'dan akraba kıyağı
Ekleme: 11.10.2022 - 09:14 Güncelleme: 11.10.2022 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
CHP’li İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'dan akraba kıyağı
Her fırsatta, "Kemalpaşa'da kaçak yapılaşmaya müsaade etmeyeceğim" diyen ancak kendisi kaçak villa yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, yeni bir skandala daha imza attı. Karakayalı'nın, kayınbiraderi Kemal Orhan'ı, "Başkanlık oluru" ile belediyede sözleşmeli memur olarak ve teknisyen kadrosunda işe başlattığı ortaya çıktı. Orhan'ın maaşının komisyon tarafından belirleneceği öğrenildi.

AKRABALARINI DOLDURDULAR

AK Parti Kemalpaşa İlçe Belediye Başkanı Mustafa Baş, CHP'nin her fırsatta AK Parti'yi "Liyakat" üzerinden eleştirdiğini belirterek, "Olsa liyakate ihtiyacı olan CHP'nin kendisi. Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, sadece kayınbiraderini değil, diğer akrabalarını da belediyeye doldurdu" şeklinde konuştu.

BAHÇEYE VİLLA DİKMİŞTİ

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, eşi Lütfiye Karakayalı adına kayıtlı olan kiraz bahçesine, "Tarımsal amaçlı tesis, kümes ve bağ evi yapacağım" diyerek Tarım İl Müdürlüğü'nden izin aldı.

Ardından da kiraz ağaçlarını sökerek havuzlu süper lüks villa yaptı. Bu da yetmezmiş gibi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden, imar barışı kapsamına girmeyen villaya, yapı kayıt belgesi aldı.

Uydu fotoğraflarından, villanın imar barışı için milat kabul edilen 31 Aralık 2017'den sonra yapıldığı tespit edilince, yapı kayıt belgesi iptal edildi. Tarım İl Müdürlüğü de Karakayalı'nın iznini iptal ederek, başkanı olduğu Kemalpaşa Belediyesi'ne yazı yazıp, villanın yıkılarak, kiraz bahçesinin eski haline getirilmesini istedi.
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar!
Bakan Soylu'dan Kadıköy'deki patlamaya ilişkin açıklama
Kadıköy'de başörtülü bir kadın kafeden kovuldu!
Kılıçdaroğlu için geri sayım; Samimiyet testine günler kaldı
Kendilerini yere atıp paylaşım yaptılar! HDP'li vekillerden 'darp tiyatrosu'
CHP’li İzmir Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı'dan akraba kıyağı
Merkel’den Türkiye’ye övgü dolu sözler: Mülteci krizinde Almanya’dan daha büyük bir yükü üstlendiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu: Arsa ve iş yeri projesinde il il rakamlar belli oldu!
Mansur Yavaş veto etmişti! Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nden ikinci kez suya indirim kararı
Platform Turizm'den açıklama: Araç İBB'nin denetim ve kontrolünde...
Üniversitelilere ulaşım desteği müjdesi... Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıntıları duyurdu!
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na başörtüsü eleştirisi! 'Ayağına sıkmak' diye buna derim...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Dönmez'in uluslararası enerji diplomasisi sürüyor...
Dünya Bankası ve IMF başkanlarından 'faiz artırımı' uyarısı: Gerçek bir tehlike
Bakan Nebati değerlendirdi! 'Bu potansiyeli gerçeğe dönüştüreceğiz'
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırıları sonrası Biden'dan tehdit!
Yeni infaz yasası geliyor! Suçlu bir gün de olsa cezaevine girecek
Ukrayna’dan flaş Medvedev adımı!
Yunan tahriki devam ediyor: Şimdi de askeri araçları Sakız Adası'na getirdiler
O iller için sağanak yağmur uyarısı: Meteoroloji saat verdi

O iller için sağanak yağmur uyarısı: Meteoroloji saat verdi

WhatsApp, ücretli abonelik sisteminin testlerine başladı

WhatsApp, ücretli abonelik sisteminin testlerine başladı

Arsa ve iş yeri için başvurular bugün başlıyor! İşte şartlar...

Arsa ve iş yeri için başvurular bugün başlıyor! İşte şartlar...

Arsa başvuruları e-devlet'ten başladı! Kimlik numarasına dikkat: İşte detaylar...

Arsa başvuruları e-devlet'ten başladı! Kimlik numarasına dikkat: İşte detaylar...

Yargıtay'dan emsal olacak kırık kargo kararı

Yargıtay'dan emsal olacak kırık kargo kararı

Korkutan Facebook uyarısı! 1 milyon kullanıcının şifreleri tehlikede

Korkutan Facebook uyarısı! 1 milyon kullanıcının şifreleri tehlikede