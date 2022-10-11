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Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya açıklaması: İlkeli bir davranış sergiledik

Rusya-Ukrayna durumunu değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, Rusya'ya karşı ilkeli bir davranış sergilediklerini ifade ederek, "Avrupa Birliği'ne uysaydık, bugün tahıl sevkiyatını gerçekleştiremezdik" sözlerine yer verdi.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya açıklaması: İlkeli bir davranış sergiledik
Ekleme: 11.10.2022 - 11:50 Güncelleme: 11.10.2022 - 11:50 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya açıklaması: İlkeli bir davranış sergiledik
Rusya-Ukrayna durumunu değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, Rusya'ya karşı ilkeli bir davranış sergilediklerini ifade ederek, "Avrupa Birliği'ne uysaydık, bugün tahıl sevkiyatını gerçekleştiremezdik" sözlerine yer verdi.

"UKRAYNA İÇİN ADALET GEREKİYOR"

Çavuşoğlu, "Bizim ve Başkan Erdoğan'ın başından beri söylediği şey ateşkesin bir an önce sağlanması gerektiği. Burada hem iki ülke hem de dünya için büyük bir önem var. Savaş, Ukrayna topraklarında devam ediyor. Ateşkes olmadan Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü sağlamamız mümkün değil. Ukrayna için adalet gerekiyor" sözlerine yer verdi.

BM KARARLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü için olağanüst toplanan Birleşmiş Milletler'in (BM) toplantısından bahseden Çavuşoğlu, "BM genel Kurulu'nda Rusya'nın kararını eleştiren yasa tasarısı geçer. Ancak geçince ne olacak? BM'nin kararlarını kim oluşturuyor. Rusya savaşın bir tarafıyken ve ilk 5'in içindeyken nasıl karar alacaksın. Bakın, daha öncelerden pek çok karar var uygulanmamış. Karar geçse de uygulaması ne olacak? Bu da bizi "Dünya 5'ten büyüktür" cümlesine götürüyor." dedi.

SURİYE MESELESİ

Suriye'deki meselelere de değinen Çavuşoğlu, "Öyle bir davranıyorlar ki sanki savaşı biz başlattık. Elbette terörle mücadelemizi devam ettireceğiz. Biz bu kadar savunma sanayii yatırımı yapıyoruz. Bunların hepsi Türkiye'ye yönelik tehditleri bertaraf etmek için. Bizim terör örgütü PKK'ya karşı mücadelemiz aynı zamanda Suriye'nin toprak bütünlüğünü de destekliyor. Suriye'de ılımlı bir muhalefetten bahsediyoruz. Anayasa komisyonu da bu amaçla kuruldu ve bu da bizim sayemizde oldu." sözlerine yer verdi.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

Suriye'nin toprak bütünlüğünden de bahseden Bakan, "Terör örgütlerinin Suriye'yi bölmek istemesi Türkiye'nin de işine gelmez" ifadelerinde bulundu.
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