Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü tepkisi: Senin yanında hiç hukukçu yok mu?

Başkan Erdoğan, Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:'Soğuk Savaş'ın bitmesiyle birlikte başlayan umutlar, son yıllarda kimi ülkelerde yerini faşizme bırakmaya başladı. Yeni dönem, refah, huzur, adalet asrı olmaktan ziyade çatışmalar asrına dönüşüyor. Zengin daha da zengilleşmekte, farklı kesimler arasındaki uçurum giderek büyümektedir.Afrika'dan Asya'ya milyarlarca insan temel gıda maddelerine dahi ulaşmakta zorluk çekmektedir. Bu vahim tablonun daha da kötüleştiğine şahit oluyoruz. Son 50-60 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyon rakamları Batılı ülkelerde yaşayanalr dahil herkesi zor durumda bırakıyor. Gıda güvenliği konusundaki endişeler giderek tırmanıyor.'BİZİM BÖYLE BİR SORUNUMUZ YOK'Son Prag Zirvesi'nde liderlerden bunu dinledik. Bu kışı nasıl geçireceğiz diye. Bizim böyle bir sıkıntımız yok. Liderler sadece anı düşünüyordu.Daha adil bir dünya mümkündür diyoruz. Şu anda düşünün 7 milyon tonu aşkın tahıl bizim üzerimizden dünyaya servis ediliyor. Diğer ülkelerde herhangi bir ses yok. Türkiye bu konuda üzerinden bütün bu imkanları seferber ederek insanlığa bir soluk nefes aldırmanın gayreti içerisinde. Şüphesiz bu sadece bir başlangıçtır. Daha yapacağımız çok iş var.Her kriz risklerle birlite fırsatları da beraberinde getirir. Türkiye son 20 yılda hayata geçirdiği projeler, yatırımlar ve reformlarla ülkemizin zengin potansiyelini ortaya çıkardık. Medeniyetimizden aldığımız ilhamla milletimizi bu günlere hazırladık. Politikalarımızı belirlerken ülkemize yapılan dayatmalara değil, insanımızın neyi talep ettiğine baktık.Kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Ülkemizin potansiyellerini gün yüzüne çıkarmanın gayretini verdik. Ülkemizin şartları ne olursa olsun 20 yıl boyunca sözümüzün arkasında durduk. Her alanda Türkiye'yi çok farklı bir konumda taşıdık.Ufkunuz varsa işte bu nesli yetiştirirsiniz. Ufkunuz yoksa yapacak bir şeyiniz olmaz. Türkiye şu anda gelişmini sağlıyorsa atılan bu adımlarla sağlıyor. Geçmişte şu sıkıntı da vardı. 'Güneydoğu'ya sigortalarımız neyle gidecek?' Hep bunlar konuşuluyordu. Ama şimdi havalimanından uçağa binip Muş'a gidebiliyor. Mesele ufuk... Ufkunuz varsa bu sorunları aşarsınız.'DAHA DA İYİYE GİDECEĞİZ'Türkiye'nin Yüzyılı bu altyapı ile güçlendi. Uluslaralarsı iktisatçılarla bir toplantı yaptık. Şu tespiti yapmışlar. Türkiye altyapısını bitirdi. Altyapısını bitirdiği için de Türkiye'nin geleceği aydınlık. Biz de dedik ki; 'Bu tespiti bizler de yaptığımız için başarılıyırz.' Daha da iyiye gideceğiz. Hele Karadeniz'den doğal gaza gittiğimiz anda bunun tadına doyum olmaz.Bütün sondaj gemilerimiz 12 bin metreye kadar çalışma yapabiliyor. Bunlar artık bizim. Uygun rakamlarla bunları aldık. Bir taraftan sismik araştırmalar bir taraftan sondaj çalışmaları yapılıyor. Gerek sismik araştırmalarla gerek sondajla doğal gazda da petrolde de imkanlarımızı bu sularda bulacağız.Siyasi kavgalardan altyapı eksikliklerine kadar birçok sorun vardı ülkemizde. İkna odaları, sahneden ağzı kapatılarak indirilen kızların görüntüleri bu dönemin utanç sahneleri olarak hafızalara kazınmıştır.Şimdi artık hocalarımızın arasında başörtülüler var mı? Var. Aynı şekilde üniversiteye gidebilen kızlarımız var mı? Var. Hakim, savcı başörtülü olarak görev yapabiliyor mu? Yapabiliyor. Asıl özgürlük budur. Diyorlar ki; Hak ve özgürlük... Uygulamayı göster bize. Ne yaptınız hak ve özgürlük için. İkna odalarında bizim yavrularımızın başörtülerini çıkardınız. Burası halkı yüzde 99 Müslüman olan bir ülke. Bu ülkede bunalrı yaptınız. Ama bunlardan sıyrıldık. Artık özgürlük var.'HARÇLARI BİZ KALDIRDIK'Harç meselesi. Bu konuda öğrenciler sürekli boykot yapıyordu. Harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Şu an bizim 850 bin öğrenci kapasiteli yurtlarımız var. İhtiyaçlara rahatlıkla cevap verebiliriz. Ne diyordu bir tanesi? Ben bir yılda bu sorunu çözerim. Akşam yalan sabah yalan... Biz uygulamadayız. Şu anda dünyaya örnek gösterebileceğimiz altyapısıyla her şeyi ile üniversitelerimiz var, okullarımız var. Attığımız adımlarla Türk üniversitelerine yakışmayan bu kötü manzaraya son verdik.BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA TEKLİFİBaşörtüsü konusunda yasal düzenlemeye ihtiyaç yokken 'Yasal düzenleme yapalım' dedi. Senin yanında hiç hukukçu yok mu? Eğer samimi isen dürüstsen gel anayasa değişikliğini yapalım bunu tamamen masadan kaldıralım. Adalet Bakanlığımız yaptığı çalışmaları bizlere sunacaklar. Bu temel hakkı anayasal güvence altına alacağız.Öğrenci Disiplin Yönetmeliğini özgürlükçü bir bakış açısı ile değiştiriyoruz.YÖK'ün etkinliğini daha da artırmayı hedefliyoruz.'