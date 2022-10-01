Şanlıurfa'da göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesinde dün meydana gelen olayda temel kazısı sırasında bölgeden geçen içme suyu borusu patladı. Akan su, bölgedeki bir binanın istinat duvarının yıkılmasına neden oldu. Bu sırada park halindeki bir minibüste enkaz altında kalarak, kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından inşaat alanına iş makinesiyle su borusunu tamir etmeye gelen işçi Mehmet Aktaşoğlu (20) çalışma yaptığı sırada bu kez göçük meydana geldi. Mehmet Aktaşoğlu, enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekipler tarafından göçük altından çıkarılan Mehmet Aktaşoğlu, ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye altına alınan işçi, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aktaşoğlu'nun cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.BAŞKAN BEYAZGÜL'DEN ACILI AİLEYE TAZİYE ZİYARETİŞanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile ŞUSKİ Genel Müdürü Muhammed Said Güllüoğlu hastaneye giderek vefat eden işçinin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Şanlıurfa Karaköprü İlçesine göçükten dolayı 2 gündür su verilmiyor göçük alanında tamir çalışmaları devam ediyor