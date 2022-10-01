  • USD: 18,52 - 18,55
  • EURO: 18,14 - 18,17
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kaçak balık avcılarına 18 santim denetimi

Balık avlanma sezonunun açılmasından sonra balıklar büyümeden avcılık yapıldığı ihbarları üzerine İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balık tezgahlarını tek tek denetledi. Tezgahlarda 18 santimin altında kalan balıkları satanlara 7 bin 500 lira para cezası kesildi.

Ekleme: 1.10.2022 - 12:15 Güncelleme: 1.10.2022 - 12:16 / Editör: Ozge Selin
Kaçak balık avcılarına 18 santim denetimi
İstanbul balıkçı tezgahlarında 18 santim denetimi arttırıldı. Özellikle Çinekopun yasal limit olan 18 santimetre altında satıldığı şikayetlerinin artması üzerine İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş ve Karaköy'deki balık tezgahlarını tek tek denetledi. Beşiktaş'ta pazar yerlerinde bulunan balık tezgâhlarında fiyat ve hijyen denetimi yapıldı.

Denetimde, satışa sunulan balıkların fiyat etiketleri ve tezgâhlarda avlanması yasak türlerin olup olmadığı kontrol edildi. Öte yandan, balıkçılar hijyen ve saklama koşulları konusunda bilgilendirildi. Denetim sırasında yarım kasa lüferin 18 santimetre olması gerekirken 14-15 santimetre olduğu tespit edildi. Satıcıya 7 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Hijyen konusunda eksikliklerin tamamlanması için iki tezgâha 1 ay süre tanındı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Bilimsel kurallara göre onlara ömründe bir kere üreme hakkı vermemiz gerek. Çünkü sürdürülebilirlik çok önemli. Hem balıkçılarımız hem de tüketicilerimiz küçük boyutlarda balık almazlarsa ve herhangi olumsuzluk olduğunda alo 174 gıda hattını ararlarsa onlara dönmekle mükellefiz" dedi.

"EL KOYDUĞUMUZ ÜRÜNLERİ HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞLIYORUZ"

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, denizde, karada, karaya çıkış noktalarında denetimlerin sıklaştığını belirterek, "Balık halinde ve içinde bulunduğumuz perakende satış noktalarında, her yerde denetimlerimizi yapıyoruz. Denizde zaman, boy, yer yasaklarına bakıyoruz. Karaya çıkış noktalarında boy yasaklarına bakıyoruz. Satış noktalarında da boy yasaklarını ve hijyeni denetledik. Nerede yapıyorlar? Dolaplarında herhangi bir problem var mı? Onlara da bakmış olduk. 1380 sayılı kanun değiştikten sonra, değişiklikler tekrar şekillendi. Artık el koyduğumuz ürünler tekrar ticari mal haline gelmiyor. Eskiden milli emlak vasıtasıyla satılıyordu. Burada da şu var; el koyduğumuz ürünleri bir şekilde hayır kurumlarına bağışlıyoruz. Darülaceze, Kızılay gibi kurumlara veriyoruz" dedi.
Başkan Erdoğan TBMM'de! 6. Yasama yılı başlıyor...
Savaş bölgesinden sıcak haber! Rus askerleri kıstırıldı
Yunanistan'ın Ayasofya hazımsızlığı güldürdü: Yeni stadın adını Ayasofya koydular!
Miçotakis'e soğuk duş: ABD üsleri Yunanistan'da krize neden oldu! 'Hata ettik'
Putin dünyaya meydan okudu: Tepkiler peş peşe geldi! ABD'den Ukrayna'ya şok etkisi yaratacak açıklama....
Belediyenin ihmali iki ölüm getirdi: Kardeşinin acısına 10 gün dayanabildi
Adana'da DEAŞ operasyonu! Örgütün sözde 'savaşçı' militanı tutuklandı
Putin'den yeni kararname! 120 bin Rus vatandaşı askere alınacak!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Bugünkü muhalefetin sahadan haberi yok
Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yeni hamle! Partiyi basına kapalı topladı!
Rusya, Ukrayna'nın bazı bölgelerinin ilhakını kınayan BMGK taslağını veto etti!
Adalet Bakanı Bozdağ: Gizli olan soruşturmanın bilgilerini Sayın Kılıçdaroğlu'na kim iletiyor?
Rusya Devlet Başkanı Putin Kızıl Meydan'da halka seslendi: Bugün özel, tarihi bir gün yaşıyoruz
Karadeniz gazında flaş gelişme! Bakan Dönmez açıkladı: Adım adım ilerliyoruz!
AK Parti'li Turan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Siyasi tarihinde en büyük utanç'
MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
NATO'dan 'ilhak' kararına sert tepki! 'Asla tanımayacağız'
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ilan etti! 'Tarımda yeni bir dönem başlıyor'
Güçler ayrılığını savunan Akşener yetkileri tek elde topluyor!
Bakan Kasapoğlu duyurdu: 2023 yılı Türk Dünyası Gençlik Başkenti unvanı İstanbul'a verildi
Öz abisi Dilşen Avcı'yı öldürdüğünü itiraf etti! Cezaevinden gelen vahşet itirafı

Öz abisi Dilşen Avcı'yı öldürdüğünü itiraf etti! Cezaevinden gelen vahşet itirafı

16 kişinin öldüğü feci kazada acı detay: Perdeyi düzeltirken katliama yol açmış

16 kişinin öldüğü feci kazada acı detay: Perdeyi düzeltirken katliama yol açmış

Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak

Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak

‘N’ harfiyle dolandırıcılık

‘N’ harfiyle dolandırıcılık

Tarihin ilk düzenlenmiş tweeti Twitter'dan geldi: İşte böyle görünecek

Tarihin ilk düzenlenmiş tweeti Twitter'dan geldi: İşte böyle görünecek

Nefes borusundan canlı sinek larvaları çıktı

Nefes borusundan canlı sinek larvaları çıktı