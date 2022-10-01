Kaçak balık avcılarına 18 santim denetimi

İstanbul balıkçı tezgahlarında 18 santim denetimi arttırıldı. Özellikle Çinekopun yasal limit olan 18 santimetre altında satıldığı şikayetlerinin artması üzerine İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş ve Karaköy'deki balık tezgahlarını tek tek denetledi. Beşiktaş'ta pazar yerlerinde bulunan balık tezgâhlarında fiyat ve hijyen denetimi yapıldı.Denetimde, satışa sunulan balıkların fiyat etiketleri ve tezgâhlarda avlanması yasak türlerin olup olmadığı kontrol edildi. Öte yandan, balıkçılar hijyen ve saklama koşulları konusunda bilgilendirildi. Denetim sırasında yarım kasa lüferin 18 santimetre olması gerekirken 14-15 santimetre olduğu tespit edildi. Satıcıya 7 bin 500 lira idari para cezası uygulandı. Hijyen konusunda eksikliklerin tamamlanması için iki tezgâha 1 ay süre tanındı.İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Bilimsel kurallara göre onlara ömründe bir kere üreme hakkı vermemiz gerek. Çünkü sürdürülebilirlik çok önemli. Hem balıkçılarımız hem de tüketicilerimiz küçük boyutlarda balık almazlarsa ve herhangi olumsuzluk olduğunda alo 174 gıda hattını ararlarsa onlara dönmekle mükellefiz" dedi."EL KOYDUĞUMUZ ÜRÜNLERİ HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞLIYORUZ"İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, denizde, karada, karaya çıkış noktalarında denetimlerin sıklaştığını belirterek, "Balık halinde ve içinde bulunduğumuz perakende satış noktalarında, her yerde denetimlerimizi yapıyoruz. Denizde zaman, boy, yer yasaklarına bakıyoruz. Karaya çıkış noktalarında boy yasaklarına bakıyoruz. Satış noktalarında da boy yasaklarını ve hijyeni denetledik. Nerede yapıyorlar? Dolaplarında herhangi bir problem var mı? Onlara da bakmış olduk. 1380 sayılı kanun değiştikten sonra, değişiklikler tekrar şekillendi. Artık el koyduğumuz ürünler tekrar ticari mal haline gelmiyor. Eskiden milli emlak vasıtasıyla satılıyordu. Burada da şu var; el koyduğumuz ürünleri bir şekilde hayır kurumlarına bağışlıyoruz. Darülaceze, Kızılay gibi kurumlara veriyoruz" dedi.