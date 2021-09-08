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Türkiye Norveç maçı ne zaman? Türkiye Norveç Maçı saat kaçta? hangi kanalda?

Türkiye Norveç maçı ne zaman? Türkiye Norveç Maçı saat kaçta? hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubunda bir sonraki maçını Norveç ile gerçekleştirecek. Şenol Güneş yönetimindeki Milli Takım, Hollanda maçında 6-1’lik mağlubiyet sonrasında büyük hayal kırıklığı yaşadı. Aradaki farkın açılmasıyla birlikte farkı kapatmak isteyen ay yıldızlılar, eve galibiyetle dönmenin planını yapıyor. Peki, Türkiye Norveç maçı ne zaman? Türkiye Norveç maçı saat kaçta? İşte Türkiye Norveç maçının detayları…

Ekleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 15:46
Güncelleme Tarihi: 8 Eylül 2021 Çarşamba 15:49
Türkiye Norveç maçı ne zaman? Türkiye Norveç Maçı saat kaçta? hangi kanalda?

Şenol Güneş teknik direktörlüğünde olan A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda kritik maçlarından birisini gerçekleştirecek. Karadağ ve Hollanda karşısında beklenmedik bir mağlubiyet yaşayan, Cebelitarık'a karşı ise galibiyet kazanan A Milli Takım, bu kez Noröveç'in karşısına çıkacak.. Karşılaşmayı merakla takip eden futbolseverler ise milli maça günler kala ‘Türkiye Norveç maçı ne zaman?' sorusunu gündeme getirdi. Peki, Türkiye Norveç maçı hangi kanalda?

Türkiye Norveç maçı ne zaman?


Son maçında Hollanda'ya 6-1 yenilen A Milli Takım Türkiye'ye büyük üzüntü yaşattı! Dünya Kupası Elemeleri'nde yoluna büyük bir kayıpla devam eden Milli Takım'ın bir sonraki maçı Norveç ile olacak. Türkiye Norveç maçına günler kala futbolseverler ‘Türkiye Norveç maçı saat kaçta? ‘ sorusunu gündeme getirdi. TFF'nin gerçekleştirdiği açıklamaya göre heyecanla beklenen Türkiye Norveç maçı 8 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşecek. Peki, Türkiye Norveç maçı saat kaçta?



TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA?


Dünya Kupası Elemeleri'nin heyecanla beklenen karşılaşması Türkiye Norveç maçı 8 Ekim Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?


Dünya Kupası Elemeleri'nin heyecanla beklenen karşılaşması 8 Ekim Cuma günü gerçekleşecek. Türkiye Norveç A Milli Takımları'nın karşılaşacağı maç saat 8 Ekim 2021 tarihinde saat 21.45'te başlayacak. Türkiye Norveç maçına günler kala oynanacak olan maçın hangi kanalda olacağını merak eden seyirciler ise ‘Türkiye Norveç maçı hangi kanalda yayınlanacak?' Sorusunun cevabını araştırıyor. Heyecanla beklenen Türkiye Norveç maçı TRT SPOR ve TRT SPOR Yıldız ekranlarında yayınlanacak.

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ G GRUBU PUAN DURUMU NASIL?


Dünya Kupası elemeleri G Grubu puan durumu

1- Hollanda / 13 puan
2- Norveç / 13 puan
3- Türkiye / 11 puan
4- Karadağ / 8 puan
5- Letonya / 5 puan
6- Cebelitarık / 0 puan



Türkiye Norveç maçı 8 Ekim Cuma günü saat 21.45'te TRT SPOR ve TRT SPOR YILDIZ ekranlarında!

Türkiye Norveç Maçı


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