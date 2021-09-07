Milli Takımdan 6-1'lik tarihi hezimet!





2022 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde grup liderliğini sürdüren Türkiye, grubun en zor maçlarından biri olan Hollanda'ya karşı mücadele veriyor. Burak Yılmaz'ın hat-trick yaptığı ilk maçı Türkiye 4-2 kazanmıştı.



NORVEÇ MAÇINDA 3 OYUNCUMUZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



43. dakikada Çağlar Söyüncü ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyundan atıldı. A Milli Takımımız, Hollanda karşısında 10 kişi kaldı. Diğer yandan sarı kart gören Orkun Kökçü ve Ozan Kabak da cezalı durumda düştü. Böylece Çağlar, Orkun ve Ozan Kabak Norveç maçında forma giyemeyecek.



MAÇ SONUCU: Hollanda 6-1 Türkiye



Gol: 1' Klaassen, 15' Depay, 37' Depay (P), 54' Depay, 80' Til, 90' Malen, 90+1' Cengiz Ünder



44' Kırmızı kart: Çağlar Söyüncü



Şenol Güneş yönetiminde Türkiye Milli Takımı'na bir maçta beş gol atan ilk takım Hollanda oldu.



Milli Takımımıza karşı 38 dakikada 3 gol atan Hollanda, 2011'deki San Marino maçından bu yana 3-0'ı en hızlı yakaladığı maçı oynadı. Hazırlık maçları, istatistiğe dahil edilmedi. (Opta)



DEPAY HAT-TRİCK YAPTI



Hollanda Milli Takımı forması giyen Memphis Depay, Luis Oliveira'dan (Nisan 1997) bu yana Türkiye'ye karşı bir resmi maçta hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. (OPTA)



Maçtan dakikalar (İlk yarı)



GOL- 1. dakikada Berghuis'in sağ kanattan pasında ceza sahası içinde Klaassen topla buluştu. Klaassen kale önünde Depay ile verkaçın sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0



GOL- 16. dakikada Klaassen'in pasında defansın arkasına sarkan Depay'ın ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0



25. dakikada Çağlar Söyüncü'nün kaleyi cepheden gören bir noktadan uzaktan yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bijlow'da kaldı.



36. dakikada ceza sahası içinde Çağlar Söyüncü'nün Klaassen'e yaptığı hareket sonrasında hakem Daniele Orsato penaltı noktasını gösterdi.



GOL- 38. dakikada Depay'ın kullandığı penaltıda vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0



44. dakikada orta sahanın sağ tarafında Depay'a yaptığı müdahale sonrasında Çağlar Söyüncü sarı kart gördü. Penaltı pozisyonundan da sarı kartı olan Çağlar oyun dışı kaldı.



İLK YARI SONA ERDİ: HOLLANDA 3-0 TÜRKİYE



TÜRKİYE'NİN 11'İ BELLİ OLDU



Uğurcan, Kaan, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Okay, Orkun, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak



Yedeklerimiz: Altay Bayındır, Mert Günok, Abdülkerim Bardakçı,Ozan Tufan, Salih Uçan, Yusuf Yazıcı, Rıdvan Yılmaz, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Efecan Karaca, Halil Dervişoğlu



11'DE 6 ZORUNLU DEĞİŞİKLİK



2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında Hollanda'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, grupta son oynanan Cebelitarık karşılaşmasına göre ilk 11'de biri zorunlu 6 değişiklik yaptı.



Şenol Güneş, Cebelitarık maçında ilk 11'de yer alan sakatlığı bulunan Zeki Çelik'in yanı sıra Taylan Antalyalı, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu, Yusuf Yazıcı ve Enes Ünal yerine Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Burak Yılmaz'a ilk 11'de şans verdi.



Kadroda yer almayan isimler:



❌Zeki Çelik

❌Enes Ünal

❌Alpaslan Öztürk



Hollanda'nın 11'i: Bijlow, de Vrij, van Dijk, Blind, Dumfries, de Jong, Wijnaldum, Klaassen, Berghuis, Bergwijn, Depay



Şenol Güneş: "Orkun ve Halil burada doğup yetişmiş çocuklar. Orkun 11'de başlıyor. Halil de tabi şans bulabilir. Kime şans verirsek elinden gelenin en iyisini yapacağını düşünüyorum"