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Kaza namazı nedir, ne zaman kılınır? Kaza namazı nasıl kılınır?

Kaza namazı nedir, ne zaman kılınır? Kaza namazı nasıl kılınır?

Müslümanların kaçırdıkları farz namazları tekrar kılmasına kaza namazı adı verilmektedir. Namaz vaktini kaçıran ya da geçmiş namaz borcuna sahip olanlar kaza namazı kılarak Allah’a olan borçlarının ödemesini gerçekleştirirler. Ancak kaza namazı kılmak isteyen Müslümanlar ilk önce kaza namazı sayısını hesaplamalı sonrasında borçlarını ödemeye başlamalıdır. Peki, kaza namazı nedir? Kaza namazı nasıl kılınır?

Ekleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 16:04
Güncelleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 16:09
Kaza namazı nedir, ne zaman kılınır? Kaza namazı nasıl kılınır?

Farz olan namazını kılamamış olan kişiler namazını normal vaktinin dışında kılarsa bu duruma kaza namazı adı verilir. Yani vakit namazlarının vaktinin dışında geçmiş namazlarını kılan kişiler kaza namazını eda etmiş olurlar. Peki, geçmiş namazların borcunu ödemek için kılınması gereken kaza namazı nasıl kılınır? İşte merakla araştırılan kaza namazı ne zaman kılınır? Sorusunun cevabı ve kaza namazı hakkında merak edilenler…

Kaza Namazı Nedir?


Vakit namazlarını kaza durumuna bıraktıktan sonra geçmiş farz namazları kılmaya kaza namazı adı verilmektedir. Bilinçli olarak yapılması doğru olmayan kaza namazı bazı durumlarda zorunlu olabilir. Ancak kılınamamış olan herhangi bir namaza “vaktinde kılınmadı o yüzden artık geçti” gibi bir ifade kullanılmamalıdır. Çünkü vaktinde kılınamadığı için kaçırılan namazın kazasının kılınması dinimize göre farzdır. Peki, geçmişte kılmadığı namazları kılmak isteyenlerin en çok merak ettiği soru ‘Kaza namazı kaç rekattır?’ sorusunun cevabı nedir?



Kaza Namazı Kaç Rekattır?


Dinimize göre kazası kılınacak olan namazın farzı kaç rekatsa kaza namazı da o şekilde kılınmalıdır. Bu durumda ‘Sabah namazının kazası kaç rekattır?’ sorusu ve ‘Öğle namazının kazası kaç rekattır?’ sorusunun cevabı aynı olmayacaktır. Buna göre;

• Sabah namazı kazasının 2 rekât farzı kılınır,

• Öğle namazı kazasının 4 rekât farzı kılınır,

• İkindi namazı kazasının 4 rekât farzı kılınır,

• Akşam namazı kazasının 3 rekât farzı kılınır,

• Yatsı namazı kazasının 4 rekât farzı kılınır,

• Vitir namazı kazasının 3 rekât aynen kılınır.

Kaza Namazı Nasıl Kılınır?


İslamiyette kazaya bırakılan namazlar Allah’ın emirlerine göre o namazın farz olan rekatlarını kılmak suretiyle gerçekleştirilir. Kaza namazında kılınacak olan farzın kılınışı vakit namazlarındın farzının kılınış şekliyle aynıdır. Bu sebeple İslam alimleri ‘Kaza namazı nasıl kılınır?’ sorusuna cevaben kazaya bırakılan namazların kılınış şeklinin kaza edilecek olan namazın kılınışıyla aynı olmalıdır. Peki, Kaza namazına nasıl niyet edilir?

Kaza Namazına Nasıl Niyet Edilir?


Dinimizde her ne kadar kaza namazı, vakit namazına benzer şekilde kılınıyor olsa da Kaza namazına niyet ediş şekli farklıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarına göre kaza namazına niyet şu şekilde gerçekleştirilmelidir.

Örneğin;
Sabah namazının kazasına niyet etmek için; “Niyet ettim Allah rızası için, vaktine tam yetişip de kılamadığım bu sabah namazını kılmaya” ya da “Niyet ettim Allah rızası için, üstümdeki bu sabah namazını kaza etmeye” diye niyet edilerek toplam 2 rekat farz namazı kılınmalıdır.
Öğle namazı kazası için; “Niyet ettim Allah rızası için, tam vaktine yetişip de kılamamış olduğum öğle namazını kılmaya” ya da “Niyet ettim Allah rızası için, üzerimde var olan bir öğle namazını da kaza etmeye.” şeklinde bir niyet edilerek toplam 4 rekat farz namazı kılınmaktadır.
İkindi namazı kazasına niyet ederken; “Niyet ettim Allah rızası için, tam vaktine yetişip de kılamamış olduğum ikindi namazını kılmaya” ya da “Niyet ettim Allah rızası için, üzerimdeki bir ikindi namazını da kaza etmeye.” şeklinde bir niyet edilmeli ve 4 rekat farz namazı kılınmalıdır.
Akşam namazı kazası adına; “Niyet ettim Allah rızası için, vaktine tam yetişip de kılamadığım bu akşam namazını kılmaya” ya da diğer bir deyiş ile“Niyet ettim Allah rızası için, tam üzerimde olan akşam namazını da kaza etmeye.” şeklinde bir niyet edilerek toplamda 3 rekat farz namazı kılınmaktadır.



Kaza namazı nasıl kılınır? Sorusu ve daha fazlası bu şekilde cevaplandırılmıştır.

Kaza Namazı


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