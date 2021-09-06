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CHP'li İBB afiş yazmayı bile beceremiyor! 'İzmir'in kuluşu'

CHP'li İBB afiş yazmayı bile beceremiyor! 'İzmir'in kuluşu'

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunu kutlamak amacıyla afiş astırdı. Ancak Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinden beri hiçbir hizmeti doğru düzgün gerçekleştiremeyen İBB bu sefer de işi eline yüzüne bulaştırdı. Asılan afişte "9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu Kutlu Olsun" yazılması gerekirken "İzmir'in kuluşu kutlu olsun" yazıldığı görüldü.

Ekleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 20:42
Güncelleme Tarihi: 6 Eylül 2021 Pazartesi 20:45
CHP'li İBB afiş yazmayı bile beceremiyor! 'İzmir'in kuluşu'

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunu kutlamak amacıyla afiş astırdı. Ancak Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinden beri hiçbir hizmeti doğru düzgün gerçekleştiremeyen İBB bu sefer de işi eline yüzüne bulaştırdı. Asılan afişte "9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu Kutlu Olsun" yazılması gerekirken "İzmir'in kuluşu kutlu olsun" yazıldığı görüldü.



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