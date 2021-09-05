Hüseyin Gülerce'den Meral Akşener' 'Fatih' tepkisi! 'Bu müptezelliktir'

Beyaz TV'de yayınlanan, sunuculuğunu Beyaz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Türker Akıncı'nın yaptığı Ortak Akıl programı yeni sezona başladı.



Yeni sezonun ilk programında Hüseyin Gülerce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'İ eleştirdi.



AKŞENER'DEN SKANDAL BENZETME



Meral Akşener, kutlamalar sırasında kürsüde yaptığı konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet Han'a benzetti. Skandal sözleri sonraısnda Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli başta olmak üzere siyasiler ve sosyal medya kullanıcıları sert eleştirilerde bulundu. Tepkilere bir yenisi de Ortak Akıl programında Hüseyin Gülerce'den geldi.



Gülerce, Akşener'in skandal sözlerine karşılık olarak 'Bu müptezelliğin dibi' ifadelerini kullandı.



