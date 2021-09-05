USD (Alış - Satış) : 8,30 - 8,31 EURO (Alış - Satış) : 9,85 - 9,87
Ana Sayfa.
Güncel
Hüseyin Gülerce'den Meral Akşener' 'Fatih' tepkisi! 'Bu müptezelliktir'

Hüseyin Gülerce'den Meral Akşener' 'Fatih' tepkisi! 'Bu müptezelliktir'

Beyaz TV'nin sevilen programlarından Ortak Akıl yeni sezona bomba gibi başladı. Beyaz Gazete Genel Yayın yönetmeni Türker Akıncı'nın sunuculuğunu yaptığı programda konuk olan Hüseyin Gülerce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları sırasında kullandığı sözleri eleştirdi.

Ekleme Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 12:11
Güncelleme Tarihi: 5 Eylül 2021 Pazar 12:27
Hüseyin Gülerce'den Meral Akşener' 'Fatih' tepkisi! 'Bu müptezelliktir'

Beyaz TV'de yayınlanan, sunuculuğunu Beyaz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Türker Akıncı'nın yaptığı Ortak Akıl programı yeni sezona başladı.

Yeni sezonun ilk programında Hüseyin Gülerce, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'İ eleştirdi.

AKŞENER'DEN SKANDAL BENZETME

Meral Akşener, kutlamalar sırasında kürsüde yaptığı konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet Han'a benzetti. Skandal sözleri sonraısnda Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli başta olmak üzere siyasiler ve sosyal medya kullanıcıları sert eleştirilerde bulundu. Tepkilere bir yenisi de Ortak Akıl programında Hüseyin Gülerce'den geldi.

Gülerce, Akşener'in skandal sözlerine karşılık olarak 'Bu müptezelliğin dibi' ifadelerini kullandı.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

30 Ağustos- 5 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı