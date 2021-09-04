FETÖ'nün yargı imamından Bylock'ta şok mesalar! 'Gizli bilgi' başlıklı talimat...





Eski Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir ve özel kalem müdürü Ömer Zeren'i görevden uzaklaştırmak için kurulan kumpasın dava dosyasında mahrem yargı imamı Yusuf Doğan'ın "gizli bilgi" başlığıyla gönderdiği şok Bylock mesajları ortaya çıktı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameyle kumpas savcısının 28 yıl hapsi istendi. 1. Sınıf Hakim ve Savcıların yer aldığı dava dosyası sanıkların yargılanmaları için Yargıtay 3. Ceza Dairesine gönderildi.



Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir ve özel kalem müdürü olan Emniyet Müdürü Ömer Zeren'i görevinden uzaklaştırmak için 2010'da kumpas kuran dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Hüseyin Görüşen ile dönemin özel yetkili savcıları Cemil Tuğtekin, eski savcı Yıldırım Bayyurt ve Mustafa Bilgili'nin aralarında olduğu 11 FETÖ'cü hakim, savcı hakkında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Ömer Zeren, eski Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in Özel Kalem Müdürü görevini yürütürken FETÖ'nün yargı ve emniyet yapılanmasının ortak kumpasıyla tutuklanmıştı. Uzun süren tutukluluğun ardından serbest bırakılan Zeren, FETÖ'nün Emniyet içerisindeki örgüt uzantılarının hedefindeydi. Kumpas kuran savcı ve hakimler hakkında hazırlanan iddianamede, Tuğtekin'in 88 yıla kadar, Görüşen'in 22 yıla kadar, Bilgili'nin ise çeşitli suçlardan 2 yıla hapsi istendi.



BYLCOK'TA "GİZLİ BİLGİ" BAŞLIKLI TALİMAT



Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan eski Ankara Cumhuriyet Savcısı Yıldırım Bayyurt'a 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan beraat kararı verilmişti. İtiraz üzerine Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilen dosyada FETÖ/PDY silahlı terör örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu tespiti gerekçesiyle hükmün bozularak yeniden yargılanmasına karar verildi. Bayyurt'un istinaf kararında, örgütün sivil imamlarından Yusuf Doğan'ın Bylock konuşmalarına yer verildi. Yusuf Doğan'ın 2016'daki mesajlarında, "Bilgi gizli" başlığıyla savcılara talimat içeren mesaj ilettiği görüldü. Mesajda, gerekli önlem ve savunma hazırlığı yapmak için ilgililerine haber verelim. Hassasiyete dikkat edilmesi gerektiğini bilginin duyulması durumunda bazı arkadaşlarımızın zarar göreceği hatırlatılmalı. Cemil Tuğtekin, Yıldırım Bayyurt ve Osman Şanal sizdeyse haber verseniz iyi olur dengeli hareket edemeyecek olan varsa haber vermeyelim. İntikam hareketleri devam ediyor Ömer Zeren konusu yeni bir olay değil. Bu çocuk eninde sonunda hizmetin başına bela olacaktı iyi bir imkan buldu birde bunun ağa babası Murat Çetiner vardı bahsedilen soruşturmada Murat Çetiner'in de geniş ifadesi vardı burada Kayseri Şeker Fabrikası yolsuzluklarını ortaya çıkaran Cumhuriyet Savcısı Cemil Tuğtekin'e ulaşmak istiyorlar o soruşturmada Ankara eski Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'de tutuklanmıştı bu idari soruşturmayı adli soruşturmaya döndürmek isteyeceklerdir ardından o dönem CMK 250'de görev yapan başta Cemil Tuğtekin ve Yıldırım Bayyurt bey olmak üzere soruşturmada ve yargılamada görev yapan hakim ve cumhuriyet savcılarına yönelik gözaltı yakalama ve tutuklama yapmak için her türlü baskıyı yapacaklardır bu konuda hazırlık yapılmalı Cemil ve Yıldırım beyler olmak üzere ilgililere gerekli duyurular yapılmalıdır... Ve Ankara savcısı Yıldırım Bayyurt hakkında (Ömer Zeren'in şikayeti üzerine) soruşturma yürütülmekte Başmüfettiş EGM'den savcıların PDY ile bağlantısı olup olmadığını sormuş.." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.



KUMPAS İDDİANAMESİ HAZIRLAYAN ESKİ SAVCIYA 28 YIL İSTENDİ



Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Yıldırım Bayyurt'un, Ömer Zeren hakkında, FETÖ üyesi istihbarattan sorumlu emniyet müdür yardımcısı Muharrem Durmaz tarafından düzenlenen 'Özel ileti' başlıklı sahte belgeyi Zeren'in düzenlediği iddiasıyla 'Özel belgede sahtecilik, 'İftira', 'Yargılama görevini yapanı etkileme' ve 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçlarından iddianame hazırladığı tespiti yapıldı. Bayyurt hakkında, 'İftira', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından 28 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanıkların eski 1. Sınıf hakim ve savcı olmaları nedeniyle Ankara Batı Ağır Ceza Mahkemesi yargılanmaları için dava dosyasını Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi.





HEDEFTEKİ EMNİYETÇİLER FETÖ'NÜN KORKULU RÜYASIYDI



ByLock mesajlarından hedef gösterilen iki Emniyet Müdürü ise eski Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'in Özel Kalem Müdürü görevini yürütürken FETÖ'nün yargı ve emniyet yapılanmasının ortak kumpasıyla tutuklanan Ömer Zeren ile Emniyet Müdürü Murat Çetiner idi. FETÖ'nün "VİP Dinleme" listesinde bulunan iki emniyet müdüründen Murat Çetiner FETÖ tarafından Ergenekon şüphelisi olarak yasadışı dinleme listesine de alınmıştı. Çetiner'e "Ergenekon terör örgütü kurucusu ve yöneticisi olmak, bu örgüt içinde faaliyetler göstermek" suçlamalarıyla 20 yıl hapis istemi ile Ağır Ceza mahkemelerinde dava açılmıştı. Çetiner, 15 Temmuz gecesi Bakırköy Emniyet Müdürü olarak ilçe sınırları içerisinde olan Atatürk Havalimanın güvenliği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güvenliğini sağlanmış, FETÖ üyelerinin yakalanmasında birinci derecede rol alan isimlerdendi.



