USD (Alış - Satış) : 8,30 - 8,31 EURO (Alış - Satış) : 9,85 - 9,87
Ana Sayfa.
Güncel
Başkan Erdoğan'a memleketi Rize'de sevgi seli! Kıraathanede çay içti, vatandaşlarla bol bol sohbet etti...

Başkan Erdoğan'a memleketi Rize'de sevgi seli! Kıraathanede çay içti, vatandaşlarla bol bol sohbet etti...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de vatandaşların sevgi göserisi ile karşılaştı. Erdoğan, kıraathanede hemşehrileri ile çay içerken, kentte dolaşarak bol bol sohbet etti. Bir yaşlı kadın Erdoğan'a sarılırken, bir çocuk da Erdoğan'ın elini öptü. Erdoğan, Salarha Tüneli'nin açılış kurdelasını da çocuklarla kesti.

Ekleme Tarihi: 4 Eylül 2021 Cumartesi 17:24
Güncelleme Tarihi: 4 Eylül 2021 Cumartesi 17:25
Başkan Erdoğan'a memleketi Rize'de sevgi seli! Kıraathanede çay içti, vatandaşlarla bol bol sohbet etti...



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'deki programına devam ediyor. Erdoğan, Salarha Tüneli açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'a konuşması sırasında hemşehrileri büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Erdoğan'ın konuştuğu sırada sık sık sloganlar ve çocukların 'Tayyip Dede' sesleri duyuldu.


Erdoğan açılışta kurdelayı çocuklarla birlikte kesti.


Erdoğan, hemşehrilerinin kendisini kıraathaneye davet etmesine kayıtsız kalmadı. Köy kıraathanesine giden Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti.


Yaşlı bir teyze Erdoğan'a sarılırken, bir çocuk da Başkan'ın elibi öptü.

Erdoğan, çocuğa oyuncak hediye etti.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

30 Ağustos- 5 Eylül Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı