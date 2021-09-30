İkinci kattan düşen otomobil kadını ezdi!

Söz konusu olay Brezilya'nın Sao Paulo kentinin merkez bir bölgesinde meydana geldi. Güvenlik kameralarının görüntülerini yayımlayan basın organları, aracın iki kat aşağıdaki resepsiyon masalarına düştüğünü gözler önüne seriyor.



EHLİYETİ OLMAYAN KİŞİ OTOMOBİLİ İKİ KAT AŞAĞIDAKİ İNSANLARIN ÜZERİNDE DÜŞÜRDÜ



O sırada resepsiyonda çalışan kadın masasında oturuyordu. Üstüne düşen devasa araçla altında ezilen kadın ve o sırada otomobili süren kişi ağır yaralandı. 19 yaşındaki resepsiyonisti ölüm ile burun buruna getiren 29 yaşındaki kişinin ehliyeti de yoktu.



Birkaç gün önce yaşanan olayda 19 ve 22 olmak üzere iki resepsiyon görevlisi yaralandı. İlk raporlara göre kaza oldukça ciddiydi. Daha sonra resmi makamların yayımladığı fotoğraflarda otomobilin düştüğü yeri paramparça ettiği anlaşılıyor.



Otomobil tepetaklak düştüğü için bütün camları patladı ve büyük oranda hasar aldı. Kazaya sebebiyet veren 29 yaşındaki kişinin araçları temizlemekle görevli olduğu kaydedildi. Ehliyeti olmadığı için aracın kontrolünü kısa sürede kaybeden kişi, yaklaşık 6 metrelik yükseklikten aşağıya çakıldı.



Üstüne araç düşen resepsiyon görevlisinin durumu ve o kadar ağırdı ki pek çok kırığı bulunan kadın için helikopter gelmek zorunda kaldı.



Olay hakkında soruşturma başlatıldı.