Eklem Ağrısına Ne İyi Gelir? Eklem Ağrısı Neden Olur?

İnsan vücudunda bulunan kemiklerin birbirine bağlandıkları bölgeye eklem adı verilir. Eklemler, kemiklerin düzenli ve sorunsuz bir şekilde hareket etmesini sağlar. Etrafı bağ, tendon, kıkırdak ve kaslarla çevrili olan eklemler çeşitli faktörlerden etkilenebilir. Bu faktörler sebebiyle yanma, sızlama ve ağrılar meydana gelir. Acı ile karşılaşan pek çok hasta ise ‘Eklem ağrısına ne iyi gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Beyaz Gazete ekibi olarak bu haberimizde sizlerle eklem ağrısına iyi gelen yöntemleri paylaşacağız. Haberimizin detaylarından alanında uzman doktorların görüşlerine göre eklem ağrısına ne iyi gelir? ve eklem ağrısı neden olur? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.





EKLEM AĞRISI NEDEN OLUR?



EKLEM AĞRISI BELİRTİLERİ NELERDİR?



EKLEM AĞRISI NEDEN OLUR?



EKLEM AĞRISINA NE İYİ GELİR?



Eklem ağrısı günümüzde her yaş grubunda görülen hastalıklar arasında yer alır. İleri yaş grubunda sıklıkla rastlanıyor olsa da genç yaş grubunda da çeşitli faktörler sebebiyle eklem ağrısı görülür. Bu yaşlarda meydana gelen eklem ağrılarının en büyük sebebi alanında uzman doktorların açıklamalarına göre eklem sıvısının azalması ve kıkırdak dokunun gücünü kaybetmesidir. Bunun yanı sıra yaralanma, aktif spor hayatı, obezite ve çeşitli hastalıklar da eklem ağrılarına neden olur. Bu sebeple ‘eklem ağrısı neden olur?’ sorusunun cevabına net bir yanıt vermek mümkün değildir. Stres ve psikolojik problemler de eklem ağrılarına neden olur. Peki,Eklem ağrısı, kimi hastalarda ağır bir şekilde görülürken kimi hastalarda ise hafif gözlemlenir. Ağrıların nöbete dönüşmesi ve bireyin günlük hayatını etkilemesi olağandır. Bu nedenle eklem ağrısı belirtileri görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gitmek son derece önemlidir. Eklem ağrılarına neden olan hastalıklar ve belirtiler şu şekildedir;• Eklemlerde şişlik,• Eklemleri kaplayan derinin yüzeyinde kızarıklık ve şişlik görülmesi,• Ağrıya bağlı olarak meydana gelen hareket ve yürüyüş bozuklukları,• Eklem hareketlerinde güçlük çekmek,En sık görülen eklem ağrısı belirtileridir.Eklem ağrısı bazı hastalıklardan kaynaklanabilir. Bazı ağrılar kemik hastalıklarından kaynaklanıyor olsa da bazı hastalıklar ise eklem hastalıklarının habercisi olabilir. Alanında uzman doktorlar kendilerine gelen ‘?’ sorusuna aşağıdaki şekilde cevap vermiştir. Alanında uzman doktorların açıklamalarına göreKemik kanseriKemik kırık ve çıkıklarıPaget kemik hastalığıRomatizmal ateşRomatoid artrit (inflamatuar eklem hastalığı)RaşitizmEklem burkulmalarıEklem iltihabıSistemik Lupus Eritematozus (Lupus hastalığı)Lyme hastalığıOsteomiyelit (kemik enfeksiyonu)FibromiyalajiGonokokal artritGut hastalığıHipotiroidiLösemiEklem ağrısı belirtileri görülmesi durumunda zaman kaybetmeden doktor kontrolüne gitmek son derece önemlidir. Doktor kontrolü ile eklem ağrısının neden olduğu teşhis edilir.Eklem ağrılarının pek çoğu dinlenme ile ortadan kaldırılabilir ağrılardır. Ancak birkaç gün dinlenilmesine rağmen eklem ağrısının ortadan kalkmaması durumunda eklem ağrısının ilerlememesi için doktor kontrolüne gitmek gerekir. Bir diğer yandan farklı sebeplerle meydana gelen eklem ağrılarına yüzmek son derece iyi gelir. Yüzmek; sırt, göğüs, boyun, kol ve bacak kaslarını aynı anda çalıştıracağı için hem eklem ağrılarına iyi gelir hem de kilo vermeyi hızlandırır. Bunun yanı sıra ‘?’ sorusunu soran kişilere alanında uzman doktorlar masajı da önermektedir. Profesyonel bir şekilde uygulanan masajlar eklem ağrılarını hafifletecek ve rahatlamayı sağlayacaktır.Eğer eklem ağrısı boyun bölgesinde ise bir süre boyunluk kullanmanın da eklem ağrısına iyi geldiği bilinmektedir. Böylece eklem hareketleri kısıtlanır ve boyun bölgesinde bulunan kaslar dinlenerek ağrı hafifler. Kas ve eklem ağrılarından kurtulmak isteyen kişilerin ağrı bölgelerine soğuk ve sıcak kompres yapması da eklem ağrılarının hafiflemesini sağlayacaktır.? sorusu ve daha fazlası alanında uzman doktorlar tarafından bu şekilde açıklanmıştır.