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Sosyal medya düzenlemesinde hangi suçlar soruşturma kapsamında olacak? Detaylar netleşiyor

Sosyal medya düzenlemesinde hangi suçlar soruşturma kapsamında olacak? Detaylar netleşiyor

AK Parti tarafından üzerinde çalışılan sosyal medya düzenlemesi çalışmalarında sona gelindi. Geçtiğimiz gün Meclis'te AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın başkanlığında yapılan toplantıda, yapılacak çalışma masaya yatırıldı ve hangi suçların soruşturma kapsamında olacağına ilişkin değerlendirme yapıldı.

Ekleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 09:27
Güncelleme Tarihi: 3 Eylül 2021 Cuma 09:36
Sosyal medya düzenlemesinde hangi suçlar soruşturma kapsamında olacak? Detaylar netleşiyor

Suçların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinde yer alan ifade özgürlüğünün 2. fıkrası kapsamındaki kriterlere göre belirlenmesi düşünülüyor.

Buna göre güvenliği tehdit eden, kamu düzenini bozan, suçu ve suçluyu öven, başkalarının kişilik halklarına saldırıda bulunanlara ceza ve yaptırım gelecek. Teklifin yasalaşması ile birlikte adliyelerde bulunan Bilişim Suçları Bürosu daha aktif çalışacak.

Düzenleme ile Türk Ceza Kanunu'na sosyal medya suçları da eklenecek. Sosyal medya üzerinden yalan haber yayan ve yapanlara 5 yıla kadar, hakaret eden kişiye 2 yıla kadar hapis cezaları öngörülüyor.

Yine yalan haberi üreten ve yayanları denetleyecek bir mekanizmanın kurulması da planlanıyor. Buna göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde sosyal medya birimi kurulması değerlendiriliyor.

Sosyal Medya Düzenlemesi


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