İBB'den skandal! Küçükçekmece ve Bağcılar'da öğrenci yurdu inşaatını durdurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Küçükçekmece ve Bağcılar'da iki bin 219 kapasiteli öğrenci yurdu inşaatını durdurduğu ortaya çıktı.

İBB yönetimi, 2017 yılında ihalesi yapılan ve 2018'de yapımına başlanan Küçükçekmece'deki ve Bağcılar'daki öğrenci yurt inşaatlarını durdurduğu ve 2 buçuk yıldır kaderine terk ettiği öğrenildi.



İstanbul'da 2018 yılında İBB tarafından yapımına başlanan ve 1875 kişilik yurt projesinin, seçimden sonra yönetime gelen Ekrem İmamoğlu tarafından askıya alındığı ortaya çıktı. 2 yıl 3 aydır inşaat halinde bekletilen ve kaderine terk edilen projede, inşaatta kullanılan birçok malzemede tahribat oluştuğu ve maddi kayba yol açıldığı bildirildi.



2 YIL 3 AYDIR ATIL DURUMDA



AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanı Recep Şencan 'Yurtlara ilişkin son günlerde algı operasyonları yapılıyor. Yurt projesi CHP yönetimi tarafından 2 yıl 3 aydır bekletiliyor. Atakent'te AK Parti döneminde İBB tarafından projelendirilen, 2017 yılında ihalesi yapılan ve 2018 yılında yapımına başlanılan bin 875 kişilik bir öğrenci yurdu var. İçinde kütüphane ve spor salonlarının da bulunduğu bu proje tam da 2 yıl 3 aydır CHP'li İBB yönetimi tarafından yarım bırakılmış halde bekletiliyor. Son günlerdeki yurt polemiğinin ardından da algı operasyonuyla gençleri kışkırtmaya çalışıyorlar. Polemiği bıraksınlar yurdu planladığı gibi bitirsinler. İBB yapamıyorsa projeyi devretsin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız seve seve tamamlar' diye konuştu.







CHP İKİYÜZLÜLÜĞÜ...



Bu duruma Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu da tepki gösterdi. Göksu, 'CHP'li İBB yönetimi bir taraftan AK Parti döneminde yapılan yurtları kendileri yapmış gibi gösterirken, diğer yandan 2018'de yapımına başlanan Küçükçekmece'de bin 875, Bağcılar'da ise 344 öğrenci kapasiteli öğrenci yurtlarının inşaatlarını 2,5 yıldır durdurdu' ifadelerine yer verdi.