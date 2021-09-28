Fransız medyasında Türkiye analizi! Stratejik gücü mercek altında

Türkiye, özellikle son yıllarda birbiri ardına yaptığı stratejik hamlelerle, dünya siyasi arenasında kendinden söz ettirmeye devam ediyor.



Geliştirdiği yüksek askeri teknolojisi ve savunma sanayisinde yaptığı atılımlarla küresel güç haline gelen Türkiye, bu kez Fransız medyası tarafından mercek altına alındı.



TÜRKİYE'NİN DIŞ POLİTİKASI İNCELENDİ



Fransız Le Figaro gazetesi, tam sayfa yayınladığı Türkiye analizinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikasına dair ayrıntılı incelemelerde bulundu. "Türkiye diplomasisinin yeni ufukları" başlığıyla kaleme alınan yazıda, Türkiye'nin Başkan Erdoğan öncülüğünde izlediği yeni dış politika anlayışına vurgu yapıldı.





Türkiye'nin bölgesel varlığını güçlendirdiğine dikkat çeken Le Figaro, konuya ilişkin haritalı analizleri de okuyucularıyla paylaştı.



Kendine güvenen, soğukkanlı bir dış politika anlayışını benimseyen Türkiye'nin Afganistan'dan Mısır'a Ermenistan'dan Avrupa'ya uyguladığı stratejik hesaplarının incelendiği haritalarda, Türk Ordusu'nun küresel bir oyuncu haline geldiği söylendi.



Türkiye'nin yabancı ülkelerdeki askeri varlıklarını paylaşan Le Figaro, bu hamlenin özellikle taviz vermediği Doğu Akdeniz konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini sağlamak için atıldığını söyledi.



Türk İHA/SİHA'larının da bölge devletleri tarafından yoğun bir ilgi gördüğünü gösteren haritada, Türk SİHA'larının savaşların kararını belirleyen mekanizmalar olduğuna bir kez daha dikkat çekildi.



Bir diğer haritalı analizde, Türkiye'nin KKTC ve komşu devletlerden aldığı güç birliğine vurgu yapıldı. Bölgede Türkiye'nin yeni stratejik iş birlikleri oluşturduğuna da yer verildi.



Türkiye'nin Karadeniz'de ise Rusya'yı dengelemek için Ukrayna ile yakınlaşmasından bahsedilirken, eskiden Fransız sömürgesi olan Afrika'yla da ekonomik, dini ve diplomatik düzeylerde etkinliğini artırdığına dikkat çekildi.



