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Siyaset
Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP tutarsızlığı

Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP tutarsızlığı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz yıl katıldığı bir programda, HDP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu kabul etmişti. Meral Akşener'den bir yıl sonra ise tam tersi bir açıklama geldi. Bu kez "Meclis'te varlığı sürdüren bir parti an itibariyle legaldir. Hukuk karşısında meşrudur" açıklamasında bulunan Akşener kendisi ile çelişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bir televizyon programında kendisine yöneltilen "HDP'nin PKK ile arasına mesafe koyma konusunda yıllardır başarılı olmadığını kabul eder misiniz?" sorusuna "Koymasını isteriz. Kesinlikle bakın demokrasiyi savunup teröre sıcak bakmak mümkün değil." demişti.

Ekleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 22:46
Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2021 Pazartesi 22:47
Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP tutarsızlığı

Millet İttifakı'nda ortak aday tartışmaları tüm hızıyla devam ederken, HDP konusunda nasıl bir yol izleneceği henüz netlik kazanmadı. HDP bugün, ittifak şartları için 11 maddelik deklorasyon yayımlarken, Eş Genel Başkan Pervin Buldan Millet İttifakı'na "Herhangi bir ittifak içinde yer alma arayışımızın olmadığını açıklıkla vurguluyoruz" mesajını gönderdi.

MERAL AKŞENER'DEN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Tüm bu gelişmeler akıllara İYİ Parti ve CHP'nin HDP konusundaki tutarsızlıklarını getirdi.

Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP çelişkisi | Video


İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz yıl katıldığı bir televizyon programında, HDP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu kabul etmiş, "Biz HDP'yi PKK'nın yanı başında, uzantısı olarak konumlandırıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Akşener'den bir yıl sonra ise tam tersi bir açıklama geldi. Akşener, 24 Eylül 2021'de yaptığı açıklamada HDP için, "Meclis'te varlığı sürdüren bir parti an itibariyle legaldir. Hukuk karşısında meşrudur" ifadelerini kullandı.

"HDP'NİN DESTEĞİNE İHTİYAÇ DUYDUĞU İÇİN SÖYLEM DEĞİŞTİRDİ"

Meral Akşener'den bir yıl arayla gelen çelişkili açıklamalar, ''2023'te HDP'nin desteğine ihtiyaç duyduğu için söylem değiştirdi'' yorumlarını da beraberinde getirdi.

KILIÇDAROĞLU DA HDP KONUSUNDA KENDİSİ İLE ÇELİŞMİŞTİ

Millet İttifakı ortaklarından CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da HDP konusunda çelişkili açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "HDP'nin PKK ile arasına mesafe koyma konusunda yıllardır başarılı olmadığını kabul eder misiniz?" sorusuna "Koymasını isteriz. Kesinlikle bakın demokrasiyi savunup teröre sıcak bakmak mümkün değil." demişti.


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