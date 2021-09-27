Jandarmada itirafçı dalgası! Mahrem imamlar bin 413 kişinin ismini verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 51 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan zanlılardan 27'si, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu.



BİN 413 İSİM



Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan 27 kişi bin 413 ismi deşifre etti. Bunlardan 220'si hakkında daha önce hiç işlem yapılmadığı öğrenilirken, aralarında aktif kamu görevlilerinin olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, savcılığın, itirafçıların ifadesi doğrultusunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmayı derinleştirdiği kaydedildi.