Başkan Recep Tayyip Erdoğan yargıdaki yenilikleri duyurdu! Her ilde devreye alıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:



'Mesleki eğitim süreçlerini birincilikle bitiren kadın hakim ve cumhuriyet savcılarımızı kutluyorum. Toplam 21 bin 844 hakim ve savcı görev yapmaktadır. Bugünkü kura törenimizle 22 bin 859'a yükseltmiş olacağız. Tüm hakim ve cumhuriyet savcılarımıza meslek hayatlarında muvaffakiyetler diliyorum.



Son 19 yılda adliye kapısını adalet kapısı haline getirmek için tarihi nitelikte birçok adım attık. 9 bin 349 olan hakim savcı sayısını 2,5 kat artırarak mahkemelerimizin yükünü hafiflettik. Her alanda önemli iyileştirmelere gittik. Yargı mensuplarımızın görevlerini huzur ve güven içinde yapabilmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Adalet mülkün temeli olduğu kadar refahın, istikrarın, kalkınma ve büyümenin de lokomotifidir. Adalete güvenin zedelendiği bir ortamda kalkınma ve ekonomik atılımların da eksik kalacağı ortadadır.



GECİKEN ADALET ADALET DEĞİLDİR



Adalet terazisinin doğru tartması kadar, adaletin gecikmemesi de önemlidir. Geciken adalet adalet değildir. Adalet mekanizmalarının etkin çalışması ve sistemin hızlı işlemesi için çaba harcıyoruz.



Türk adaletine hakimlerimize, savcılarımıza, avukatlarımıza yaraşır adalet sarayları inşa ediyoruz. 275 adalet hizmet binasıyla adliyelerimizin altyapı eksiklerini giderdik.



Yeni Yargıtay binamızı açtık. Vakit ve kalite kaybının önüne geçtik. Başkentimize de modern bir adliye kazandırma çalışmalarımız da devam ediyor. 2021 yılı bitmeden yeni adliye binamızın temelini atmayı planlıyoruz.



Adaletin tecellisi için sağlıklı bir çalışma ortamının önemi tartışma götürmez. Modern ve ihtişamlı binalarla adaletin tesis edilemeyeceği bir gerçektir. Temel şart güçlü, tarafsız, bağımsız ve uluslararası normları özümsemiş bir hukuk sisteminin varlığıdır. Türk hukuk sisteminin açmazı her 10 yılda bir anti demokratik müdahale maruz kalmasıdır. Bu ülke sadece belli siyasi görüşe ve meşrebe mensup hakim ve savcı almakla övünen Adalet Bakanları görmüştür. Bir sağdan bir soldan gençlerin darağacına gönderildiği günler yaşadık. Uyduruk davalarla başbakanların asıldığı günlere şahitlik ettik. Sözde yargı mensupları gördük.



Son 19 yılda bir taraftan vesayet kalıntılarını düzeltirken, bir taraftan bu zihniyete karşı amansız mücadele yürüttük. Ülkemizde adaleti hakim kılmak için reform irademizi daima canlı tuttuk. Türkiye'yi sadece ekonomi ve demokraside değil, temel hak ve özgürlükler alanında büyütme çabası içinde olduk. Yargı paketlerimizi hızla hayata geçirdik.



Hukukun, insanımızın hayatında zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı, yük olan değil, yük alan rol üstlenmesini istiyoruz. Reform adımlarımızın gerisinde yargıda iş ve işlem kolaylığı sağlamaktır. Reform kavramı bizim için vatandaşlarımıza hizmet etmenin en önemli araçlarından biridir.



Dünyada devlet-birey ilişkisi değişirken ülkemizde de büyük bir zihniyet devrimi yaşanmaktadır. Siyaset gibi yargının da bigane kalması düşünülemez. Adalet sisteminin işleyişini güçlendirmek önümüzdeki dönemde de önceliğimiz olacaktır.



Yeni yargı paketlerinde değişen şartlara göre ortaya çıkan ihtiyaç ve beklentileri karşılamayı esas alacağız. Mağdur odaklı adalet hizmetlerinde mevzuat ve adli işlemlerde çalışmalarımızı üst düzeye çıkaracak düzenlemeleri planlıyoruz



YARGIDAKİ YENİLİKLER



Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz. Külfeti azaltan bir alternatif çözüm yolunu da hukuk sistemine kazandırmayı hedefliyoruz. Bir hakime düşen dosya sayısı adli yargıda 709, idari yargıda 408'dir. Bu oranı daha da aşağılara çekecek alternatifler geliştiriyoruz. Hakim ve savcı yardımcılığını da yeni adli yılda hizmete sunacağız.



Tüm bu yapılanların hedefine ulaşması ancak nitelikli, çalışkan mesleğine aşık insan kaynağıyla mümkündür. Donanımızı artırmanız, teoriyi ve pratiği yakından takip etmeniz, bu millete olan borcunuzdur.