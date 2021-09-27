Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'Paris İklim Anlaşması' açıklaması: Tarihi bir adım atıyoruz

Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı yaklaşık 3 saatlik bir görüşmenin ardından sonra erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ulusa sesleniş konuşması yaptı. Gündeme dair önemli açıklamalara yer veren Başkan Erdoğan, dünya üzerindeki etkisini artıran iklim kriziyle ilgili de konuştu.



"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA TARİHİ BİR ADIM ATIYORUZ"



'Paris İklim Anlaşması'nı onaylamaya karar verdiklerini aktaran Başkan Erdoğan, "Türkiye 2053 vizyonumuzun en kritik hedeflerinden biri olduğuna inandığım, iklim değişikliği konusunda tarihi bir adım atıyoruz. 2015 yılında Paris İklim Anlaşması'na muvakkafat veren devletler arasında yer alıyordu. Son dönemde yaşanan gelişmeler ve ülkemize verilen taahhütler sebebiyle önümüzdeki ay yeni yasama yılında bu anlaşmayı onaylama kararı aldık. Bu karar belirlediğimiz takvim çerçevesinde geniş bir alanda kapsamlı değişiklilere gideceğimiz anlamına geliyor." dedi.



"BUGÜNDEN GELECEĞE HAZIRLANMANIN YOL HARİTASI OLACAKTIR"



Gereken eylem planını devreye sokarak bu konuda önemli adımlar attıklarını belirten Başkan Erdoğan, bu planları Paris İklim Anlaşması ile pekiştirdiklerini vurguladı ve şu ifadelere yer verdi: "Orta ve Uzun vadeli tüm kalkınma programlarını, Yeşil Kalkınma Dönüşümü'nün gerektirdiği şekilde yapacağız. Bugünden geleceğe hazırlanmanın yol haritası olacaktır. İklim değişikliği konusunda da safımız yine mazlumların ve mağdurların yanında olacaktır. İklim değişikliğinin yol açacağı sorunlar konusunda da adaletsizliğin, haksızlığın karşısında duracağız."