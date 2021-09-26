USD (Alış - Satış) : 8,82 - 8,84 EURO (Alış - Satış) : 10,35 - 10,37
Ana Sayfa.
Güncel
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni tedbirler gelecek mi?

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni tedbirler gelecek mi?

TBMM'nin açılışından önce yapılacak Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Koronavirüs gündeminin değerlendirileceği toplantıda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısındaki artış ve aşılama oranına yönelik sunum yapması bekleniyor. Diğer yandan havaların soğuması ile beraber gelen grip mevsimi ve koronavirüste kritik durumun devam etmesiyle merak edilen yeni tedbirler gelecek mi? İşte tüm detaylar...

Ekleme Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 15:46
Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 15:54
Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni tedbirler gelecek mi?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Meclis açılışı öncesinde yapılacak son Kabine Toplantısı'nda en önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak. Toplantının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararları kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. Kabine Toplantısı 27 Eylül Pazartesi günü gerçekleşecek.

Kabine Toplantısı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı 27 Eylül Pazartesi günü toplanacak. Kritik toplantı sonrası akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Yeni tedbirler gelecek mi?

Meclis açılışı öncesinde son Kabine Toplantısı yapılacak. Önemli gündem maddelerinden birisi koronavirüsle mücadele olacak. Bu kapsamda da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Özellikle vaka sayısındaki artış, aşılama oranları, tüm bunlarla ilgili bilgileri kabine üyelerine aktarması bekleniyor.

Öte yandan havaların soğuması ile beraber gelen grip mevsimi ve koronavirüste kritik durumun devam etmesiyle yeni tedbirlerin alınıp alınmaması da masaya yatırılacak.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

20-26 Eylül Haftası Gökyüzü Yorumu!

Eda Doğan
Mehmet Orhan

FRANSA VE ABD'NİN TERÖR SEVİCİLİĞİ

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı