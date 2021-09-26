Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? Yeni tedbirler gelecek mi?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek. Meclis açılışı öncesinde yapılacak son Kabine Toplantısı'nda en önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak. Toplantının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan kararları kamuoyu ile paylaşması bekleniyor. Kabine Toplantısı 27 Eylül Pazartesi günü gerçekleşecek.



Kabine Toplantısı ne zaman?



Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı 27 Eylül Pazartesi günü toplanacak. Kritik toplantı sonrası akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulunması bekleniyor.



Yeni tedbirler gelecek mi?



Meclis açılışı öncesinde son Kabine Toplantısı yapılacak. Önemli gündem maddelerinden birisi koronavirüsle mücadele olacak. Bu kapsamda da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum gerçekleştirmesi bekleniyor. Özellikle vaka sayısındaki artış, aşılama oranları, tüm bunlarla ilgili bilgileri kabine üyelerine aktarması bekleniyor.



Öte yandan havaların soğuması ile beraber gelen grip mevsimi ve koronavirüste kritik durumun devam etmesiyle yeni tedbirlerin alınıp alınmaması da masaya yatırılacak.