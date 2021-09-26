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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 13 bin 312 bin işçiyi işten çıkardı, 44 bin 995 kişiyi ise işe aldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 13 bin 312 bin işçiyi işten çıkardı, 44 bin 995 kişiyi ise işe aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 13 bin 312 bin işçiyi işten çıkardığı, 44 bin 995 kişiyi ise işe aldığı ortaya çıktı.

Ekleme Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 00:43
Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 00:51
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 13 bin 312 bin işçiyi işten çıkardı, 44 bin 995 kişiyi ise işe aldı

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Göksu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 Aralık 2018 tarihinde yapmış olduğu, 'Söz veriyorum; 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra kazanacağımız belediyelerde hiç kimse işinden olmayacak, asgari ücret net 2200 TL'ye yükselecek ve emekçi kardeşlerim geriye dönük 3 aylık farklarını da alacak' açıklamasını hatırlattı.

GÖKSÜ, İMAMOĞLU'NUN VERDİĞİ SÖZÜ HATIRLATTI

Benzer bir açıklamaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekram İmamoğlu da yapmıştı. Göksu, İmamoğlu'nun yaptığı 'Hiç kimsenin işine ve emeğine dokunmayacağız' açıklamasını da canlı yayında vatandaşlara hatırlattı.

13 BİN 312 İŞÇİYİ İŞTE ÇIKARIP, 44 BİN 995 KİŞİYİ İŞE ALDILAR

Fakat durum Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun verdiği sözler gibi olmadı. Göksu; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 13 bin 312 bin işçiyi işten çıkardığı, 44 bin 995 kişiyi ise işe aldığını açıkladı.


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