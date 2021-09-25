Darülaceze Yurt ve Tesis açılışı... Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



'Sorumluluk üstlendiğimiz her yerde 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket ettik. Bu ülkede hiç kimsenin kendini sahipsiz hissetmeyeceği bir sistem kurduk. Bizler de bu emanetlerimize sahip çıkıyorsak, onlara gereken her türlü bakımı yapıyorsak, ben Cumhurbaşkanı olarak 'Elhamdülillah' Sağlık eğitime, konuttan istihdama her alanı kapsayan destek politikalarıyla ülkemizi gıpta edilen bir ülke haline getirdik.



30 farklı ilde 67 bine yakın yaşlımıza evinde bakım ve psikolojik bakım desteği hizmeti veriyoruz.



30 farklı ilde 67 bine yakın yaşlımıza evinde bakım ve psikolojik bakım desteği hizmeti veriyoruz. Engellilerin kamudaki istihdamı 60 bini aştı. 139 bin çocuğa sosyal ve ekonomik destek sağlıyoruz. Koruyucu aile modelini de genişlettik. 18 binin üzerinde çaocuğumuz evlat edindirme ile aileye kavuştu.



Sadece yaşlı, çocuk, engelli ve kadınlarla kalmıyoruz, her kesimi; koruyan, gözeten, destekleyen, hayata tutunmasını sağlayan politikalar geliştiriyor, bunları kararlılıkla uyguluyoruz.



Görüldüğü gibi ülkemizde hiç kimseyi sahipsiz bırakmayacak sosyal devlet sistemi kurduk ve bunu işletiyoruz. Çalışmak isteyene ve çalışabilecek olana iş imkanı sağlarken bunun dışında kalan herkesi gözetip korumak boynumuzun borcudur.



Bizim kuışağımız 1960 darbesinde çocuktu ama darbenin yol açtığı acıların etkisini o çocuk halimizde bile hissediyorduk. Türkiye'nin karanlık dönemlerinden biri olan 1970 de gençlik dönemlerine denk geldi. Darbe taşlarının nasıl adım adım döşendiğini bizzat gördük. 1980 darbesi böyle bir dönemin ardından ülkemizin saf dışı edildiği bir felaketti. Milletimiz istiklaline sahip çıkma iradesini ortaya koymuştur.



Son günlerde üniversite öğrencileriyle alakalı maalesef çok çirkin bir kampanya sürdürülüyor. Ülkemizde iktidara geldiğimizden bu yana yurt kapasitemizi neredeyse 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip olan bir iktidarız.



Bunu görmeden maalesef yalan yanlış, hiç ilgisi olmayan kişileri bankların üzerine yatırarak kampanyalar sürdürdüler. Yalan söylüyorsunuz, hayatınız yalan. Bizim yurtlarımız ortada, bütün bu yurtlarla birlikte kapasite ortada. Burada 2 bilemedin 3 kişilik kapasite ile öğrencilerimizi ağırlıyoruz.



Özellikle aile kurumuna büyük önem veriyoruz. Devletler gibi milletler de gelenekleriyle, kurumlarıyla yaşarlar. Biz binlerce yıllık kurum kültürümüzde dünyaya ilham olmuş bir ülkeyiz. Şu anda 1000 kişi yatak kapasiteli böyle bir yurt binasına sahip oluyoruz.'



